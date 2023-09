Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi: orari 3 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Con le prime batterie del canottaggio si apriranno oggi, domenica 3 settembre, i Mondiali 2023, in programma a Belgrado, in Serbia, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024: in acqua oggi le prime sette specialità, delle quali cinque olimpiche.

L’Italia sarà al via in tutte le 7 specialità oggi in programma: la diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com. Di seguito il programma completo della prima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Domenica 3 settembre

09.30-14.00 Canottaggio, Mondiali: batterie – worldrowing.com

09.30 Batterie singolo senior maschile (Davide Mumolo – Fiamme Oro)

10.26 Batterie singolo senior femminile (Clara Guerra – Fiamme Gialle)

11.08 Batterie singolo pesi leggeri maschile (Niels Alexander Torre – Carabinieri)

11.51 Batterie singolo pesi leggeri femminile (Ilaria Corazza – SC Timavo)

12.19 Batterie doppio pesi leggeri maschile (Stefano Oppo – Carabinieri, Gabriel Soares – Marina Militare)

12.54 Batterie due senza senior maschile (Davide Comini, Giovanni Codato – Fiamme Oro)

13.29 Batterie doppio senior maschile (Luca Rambaldi, Matteo Sartori – Fiamme Gialle)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: worldrowing.com.

Diretta Live testuale: su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo