Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 3 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Si sta per delineare il quadro relativo alla terza giornata della Bundesliga 2023-2024: le due sfide mancanti nel programma del turno in questione si disputeranno nella domenica odierna, prima che i calciatori dei club partano per gli impegni con le rispettive nazionali.

Alle 15.30 l’Eintracht Francoforte ospiterà il Colonia: le aquile del Meno, sebbene abbiano salutato parecchi elementi della rosa titolare, hanno iniziato la stagione discretamente avendo ottenuto quattro punti in due partite tra Darmstadt e Mainz, più la qualificazione raggiunta alla fase a gironi della Conference League. Diverso l’avvio degli ospiti, inchiodati a zero punti in classifica per via delle sconfitte, di misura, rimediate con Borussia Dortmund e Wolfsburg.

Di ben altra caratura sarà il match il cui inizio è fissato per le 17.30: l’Union Berlino del neoarrivato Leonardo Bonucci se la dovrà vedere con il Lipsia per una sfida che sa di lotta per un posto nell’Europa che conta. Inizio sicuramente migliore per la formazione di Berlino Est, rimasta a punteggio pieno grazie alle larghe vittorie ottenute con Mainz e Darmstadt. Meno lineare l’avvio di stagione degli ospiti, che dopo aver vinto la Supercoppa di Germania ai danni del Bayern Monaco, sono stati battuti nel debutto in campionato per 3-2 con il Bayer Leverkusen, per poi sconfiggere nettamente lo Stoccarda nell’ultima giornata.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Bundesliga 2023-2024: tutte e due gli incontri saranno visibili su Sky in tv e su Now Tv e Sky Go in streaming.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 15.30 Eintracht Francoforte-Colonia – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 17.30 Union Berlino-Lipsia – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Foto: Lapresse