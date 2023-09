Calendario Serie C oggi: orari 3 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Non si ferma il weekend d’apertura della Serie C 2023-2024: quest’oggi ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell’edizione numero 50 della terza serie calcistica italiana.

Tre delle nove partite di questa domenica daranno il via al girone A, l’unico che ancora non è iniziato. C’è curiosità per vedere la prima partita della storia dell’Atalanta U-23 tra i professionisti: la squadra giovanile della Dea, secondo club dopo la Juventus ad avviare questo progetto, debutterà in casa con la Virtus Verona. Le altre due sfide in programma sono Pro Patria–Giana Erminio e Legnago–Arzignano Valchiampo. Negli altri due giorni, invece, la giornata di oggi metterà la parola fine sul turno d’esordio: per quanto riguarda il gruppo B attesa per il Cesena, semifinalista degli scorsi playoff, il cui debutto sarà ad Olbia.

Cinque invece gli incontri valevoli per il girone C: spicca particolarmente il derby pugliese tra Taranto e Foggia, con quest’ultima che vorrà riscattarsi dopo la delusione derivata dalla sconfitta nella finale playoff con il Lecco della passata stagione. Il Benevento ritorna a disputare questo campionato dopo sette anni di assenza dopo la retrocessione dalla Serie B: i campani saranno di scena sul campo della Turris. Le altre tre sfide di oggi del girone in questione sono Monterosi–Juve Stabia, Virtus Francavilla–Picerno e Potenza–Brindisi.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la prima giornata della Serie C 2023-2024: tutte le sfide saranno trasmesse da Sky in tv e Sky Go e Now Tv in streaming.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 16.15 Atalanta U-23-Virtus Verona – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 16.15 Pro Patria-Giana Erminio – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 16.15 Legnago-Arzignano Valchiampo – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Taranto-Foggia – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Turris-Benevento – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Olbia-Cesena – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Monterosi-Juve Stabia – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Virtus Francavilla-Picerno – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni