Calendario Liga 2023 oggi: orari 23 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

La sesta giornata de La Liga 2023-2024 è iniziata nella serata di ieri con l’anticipo tra Alaves e Athletic Bilbao. Oggi saranno quattro le sfide valevoli per il turno in questione che si disputeranno nel corso del sabato odierno, in attesa poi che il quadro si completi con le partite di domani, le quali metteranno la parola fine su questo weekend di gara.

La prima sfida del sabato vedrà di fronte il Girona e il Maiorca: i catalani sono di gran lunga la sorpresa di questo scorcio di stagione, avendo infatti totalizzato la bellezza di 13 punti in cinque partite, frutto di quattro successi e un pareggio. Alle 14.00 la squadra di proprietà del City Football Group ospiterà la formazione delle Baleari, anch’essa alla caccia di punti preziosi per la classifica. Il Siviglia di Josè Luis Mendilibar sarà di scena sul campo dell’Osasuna a partire dalle ore 16.15

Alle 18.30 sarà la volta del Barcellona di Xavi: i blaugrana, dopo il netto successo sull’Anversa nell’esordio in Champions League, affronteranno in casa il Celta Vigo. I catalani non possono fallire quest’appuntamento, visto che in caso di vittoria salirebbero in cima alla classifica almeno per una notte, mettendosi a +1 sul Real Madrid. L’ultimo incontro del sabato odierno si svolgerà tra l’Almeria e il Valencia, squadra che finalmente sembra aver trovato una quadra dopo una serie di stagioni difficili.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la sesta giornata de La Liga 2023-2024: tutte le sfide saranno trasmesse in streaming su DAZN.

CALENDARIO LA LIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 14.00 Girona-Maiorca – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Osasuna-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Barcellona-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Almeria-Valencia – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse