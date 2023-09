Calendario Inghilterra-Italia, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Si giocherà il prossimo 17 ottobre la sfida tra Inghilterra e Italia, terzultimo atto del percorso dell’Italia verso Germania 2024.

All’andata, al Maradona di Napoli, ad imporsi furono gli inglesi 2-1 in un match che vide il gol al debutto di Mateo Retegui in Azzurro.

Un risultato positivo per la Nazionale allenata da Luciano Spalletti potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa con l’Ucraina per il secondo posto che varrebbe il pass per i prossimi Europei.

Di seguito il calendario e il programma di Inghilterra-Italia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei che si giocherà il prossimo 17 ottobre. La partita sarà trasmessa dalla Rai.



IL CALENDARIO DI INGHILTERRA-ITALIA



17 ottobre 2023

Inghilterra-Italia- Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay

17 ottobre 2023

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Foto: LaPresse