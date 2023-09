Calendario Italia-Malta, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca la prossima partita? Data, programma, orario, tv, streaming

Passerà poco più di un mese prima che l’Italia tornerà in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024.

Dopo la gara di questa sera, martedì 12 settembre, contro l’Ucraina, gli Azzurri inizieranno la seconda parte del proprio percorso nel gruppo C il 14 ottobre.

La Nazionale di Luciano Spalletti giocherà in casa contro Malta, squadra battuta 2-0 nel match di andata dello scorso marzo.

Di seguito il calendario e il programma di Italia-Malta, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, che si giocherà il prossimo 14 ottobre. La partita sarà trasmessa dalla Rai.



IL CALENDARIO DI ITALIA-MALTA



14 ottobre 2023

Italia-Malta – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay

Foto: LaPresse