Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (8 settembre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Ci attende un venerdì 8 settembre molto interessante a livello di calcio in tv. Saranno le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di Germania 2024 a prendere la scena con diversi match molto importanti. Sarà in campo la Spagna, che alle ore 18.00 sarà di scena in Georgia, mentre in serata arriverà il grosso del programma. Alle ore 20.45 infatti vedremo in azione, tra le altre, la Croazia in casa contro la Lettonia, quindi il Portogallo andrà a fare visita alla Slovacchia, quindi vedremo un intenso Turchia-Armenia. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma del calcio in tv di oggi e come seguirlo in tv.

ELENCO QUALIFICAZIONI EUROPEI IN TV DI OGGI (venerdì 8 settembre)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – un match- diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Georgia-Spagna – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Bosnia-Liechtenstein – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Cipro-Scozia – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Croazia-Lettonia – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Lussemburgo-Islanda – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Slovacchia-Portogallo – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Turchia-Armenia – non avrà copertura tv, disponibile in DIRETTA GOL

