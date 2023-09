Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 3 settembre, programma, tv, streaming

Oggi domenica 3 settembre va in scena la sesta giornata degli Europei 2023 di volley maschile. Il programma prevede otto incontri validi per la fase a gironi della più importante manifestazione continentale per nazionali. Andiagrandi mo a presentarle nel dettaglio.

Il primo match in calendario è quello delle 16.00 tra Grecia e Romania, fanalini di coda del girone D. Alle 16.30 andrà invece in scena Spagna-Finlandia, match assolutamente decisivo in chiave qualificazione nel gruppo B. Alle 17.00 Danimarca e Montenegro si sfideranno per cercare la prima vittoria e lo stesso faranno alle 18.00 Estonia e Svizzera.

Ore 19.00 per Israele-Portogallo, seguito alle 19.30 da Bulgaria-Croazia, match di grande interesse del girone B. La partita di maggior interesse andrà in scena alle 20.00 quando la Polonia, una delle grandi favorite per la vittoria finale, sfiderà la Macedonia, ancora imbattuta. In chiusura di programma, alle 21.00 ci sarà Belgio-Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 3 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Euro Volley Tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

16.00 Grecia-Romania (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.30 Spagna-Finlandia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Danimarca-Montenegro (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Estonia-Svizzera (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 Israele-Portogallo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 Bulgaria-Croazia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Macedonia del Nord-Montenegro (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 Belgio-Germania. (diretta streaming su Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva.

Diretta streaming: Euro Volley Tv per tutte le partite.

Foto: CEV