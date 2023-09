Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 2 settembre, programma, tv, streaming

Oggi sabato 2 settembre va in scena la sesta giornata degli Europei 2023 di volley maschile. Il programma prevede sei incontri validi per la fase a gironi della più importante manifestazione continentale per nazionali. Andiamo a presentarle nel dettaglio.

Apriranno le danze alle ore 16:30 Slovenia-Spagna e Turchia-Grecia. Se il primo sembra uno scontro dal pronostico chiuso in favore degli sloveni, il secondo rischia di essere un crocevia fondamentale per la caccia al quarto ed ultimo posto valido per la qualificazione nel girone D.

Alle 17:00 l’interessante incontro tra Paesi Bassi e Repubblica Ceca, prima dei due match delle 19:30: Bulgaria-Ucraina ed Israele-Francia. I Campioni Olimpici francesi sfideranno dunque la sorprendente formazione israeliana finora imbattuta. In chiusura di programma, alle 20:00 Macedonia del Nord-Montenegro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 2 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Euro Volley Tv, per Paesi Bassi-Rep. Ceca è garantita anche la diretta tv su e Sky Sport Action (205), oltre alla diretta streaming su Sky Go e NOW tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

16.30 Slovenia-Spagna (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.30 Turchia-Grecia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Paesi Bassi-Repubblica Ceca (diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su SkyGo, NowTV, Euro Volley Tv)

19.30 Bulgaria-Ucraina (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 Israele-Francia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Macedonia del Nord-Montenegro (diretta streaming su Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Action (canale 205) per Paesi Bassi-Rep. Ceca

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv per Paesi Bassi-Rep. Ceca, Euro Volley Tv per tutte le partite.

Foto: CEV