Calendario Diamond League atletica 2024: si comincia ad aprile! 7 tappe prima degli Europei di Roma, spostato il Golden Gala

World Athletics ha ufficializzato il calendario della Diamond League 2024, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La prossima stagione prevede la disputa di quattordici tappe prima delle Finali di Bruxelles, dove verranno assegnati i tanto ambiti “diamantoni”. L’avventura incomincerà in Cina, con un doppio appuntamento tra Xiamen e Shanghai (20 e 27 aprile), per poi spostarsi a Doha (10 maggio), Rabat (19 maggio) ed Eugene (25 maggio).

Un primo mese tra Asia, Africa e Nordamerica, per poi trasferirsi in Europa con gli appuntamenti di Oslo (30 maggio) e Stoccolma (2 giugno). Dopo sette tappe in un mese e mezzo ci si fermerà per fare spazio agli Europei di Roma (7-12 giugno) ed è proprio per questo motivo che il tradizionale Golden Gala, che nel 2023 è andato in scena a Firenze, non si disputerà sul finire della primavera. L’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato spostato al 29 agosto.

Prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 ci sarà spazio per tre appuntamenti: uno proprio nella capitale francese (7 luglio), poi nel Principato di Monaco (12 luglio) e infine a Londra (20 luglio). Dopo i Giochi si tornerà in gara tra Losanna (22 agosto) e Slesia (25 agosto), a precedere la grande serata di Roma e l’uscita di Zurigo (5 settembre). Le Finali si disputeranno presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles il 13 e 14 settembre. Di seguito il calendario completo e dettagliato della Diamond League 2024.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2024

20 aprile, Xiamen (Cina)

27 aprile, Shanghai (Cina)

10 maggio, Doha (Qatar)

19 maggio, Rabat (Marocco)

25 maggio, Eugene (USA)

30 maggio, Oslo (Norvegia)

2 giugno, Stoccolma (Svezia)

7 luglio, Parigi (Francia)

12 luglio, Monaco (Monaco)

20 luglio, Londra (Gran Bretagna)

22 agosto, Losanna (Svizzera)

25 agosto, Slesia (Polonia)

29 agosto, Roma (Italia)

5 settembre, Zurigo (Svizzera)

13-14 settembre, Finali a Bruxelles (Belgio)

Foto: Lapresse