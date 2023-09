Atletica, Leonardo Fabbri maestoso in Diamond League: sfonda i 22 metri e rasenta la misura dell’argento mondiale

Leonardo Fabbri si è reso protagonista di una nuova superba prestazione a Eugene (USA), dove sono andate in scena le Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. Il toscano ha brillato in una pirotecnica gara di getto del peso, spedendo l’attrezzo a 22.31 metri in occasione del secondo tentativo. L’azzurro si è fermato ad appena tre centimetri dalla misura che un mesetto fa gli valse la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest.

Si tratta della sua terza volta in carriera oltre i 22 metri, pochi giorni fa aveva siglato 22.14 ad Arzignano. La condizione di forma del 26enne è semplicemente stellare, il risultato odierno rappresenta l’ennesimo sigillo a una stagione memorabile e ha dimostrato che il nostro portacolori può migliorarsi ancora sensibilmente. Stiamo parlando di una misura stratosferica e che lo conferma come terzo italiano di tutti i tempi, ma che oggi non è bastata nemmeno per salire sul podio!

Leonardo Fabbri ha concluso al quarto posto (serie aperta da un 21.42 e chiusa con 20.76, nel mezzo tre nulli) nella gara vinta dallo statunitense Joe Kovacs, bronzo iridato in carica che ha stampato un eccellente 22.93 ed è riuscito a battere di due centimetri il suo connazionale Ryan Crouser, Campione del Mondo e primatista mondiale con il 23.56 siglato a maggio. Terza piazza per il neozelandese Tom Walsh (22.69).

Foto: Francesca Grana/FIDAL