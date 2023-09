Atletica, Armand Duplantis pirotecnico: record del mondo maestoso, il Principe dell’asta vince la Diamond League

Armand Duplantis ha firmato il record del mondo di salto con l’asta a Eugene (USA), dove sono andate in scena le Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il fuoriclasse svedese ha superato 6.23 metri al primo assalto, al termine di un percorso netto passando a 5.62, 5.82 e 6.02. Ampiamente distaccanti il filippino Ernest Obiena (5.82 alla seconda) e lo statunitense Sam Kendricks (5.72 alla prima).

Il Campione Olimpico e del Mondo ha ritoccato di un centimetro il proprio precedente primato, timbrato in contesto indoor lo scorso 25 febbraio a Clermont-Ferrand e ha migliorato di due centimetri il suo miglior risultato all’aperto, che risaliva al 24 luglio 2022 in occasione della rassegna iridata disputata proprio in Oregon. Si tratta del secondo record del mondo della serata dopo quello dell’etiope Gudaf Tsegay sui 5000 metri (surreale 14:00.21).

Il 23enne svedese, che nel corso di questa stagione aveva vinto ben cinque tappe di Diamond League, si è aggiudicato il “diamantone” per il terzo anno consecutivo e ha ribadito per l’ennesima volta di essere uno dei volti simbolo dell’atletica leggera. Era da diversi mesi che ronzava attorno a 6.23 e lo aveva provato in più occasioni, oggi è finalmente riuscito nell’attesa magia e chiude questa annata agonistica con la ciliegina sulla torta, lanciandosi così con grande ottimismo verso la prossima stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse