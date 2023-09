Calendario Liga 2023 oggi: orari 3 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Ci si avvia al termine della quarta giornata de La Liga 2023-2024: a causa degli impegni relativi alle nazionali, domani non si potrà giocare, quindi le quattro sfide che si disputeranno nella domenica odierna metteranno la parola fine al programma del fine settimana calcistico in Spagna.

Si parte alle 14.00 con la sfida tra Girona e Las Palmas: i catalani arrivano ancora imbattuti all’appuntamento di oggi, e un successo sulla squadra gialloblu manterrebbe i padroni di casa clamorosamente tra le prime quattro dopo quest’inizio di stagione. Due ore e un quarto d’ora più tardi, sarà la volta dell’Athletic Bilbao, il quale va alla caccia di altri tre punti sul Maiorca, ancora a secco di vittorie dopo tre turni.

Alle 18.30 si disputerà il big match della quarta giornata di questa Liga: l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone deve mantenere la scia del Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno rimasta, e per farlo deve battere gli andalusi del Siviglia, il cui inizio di stagione è stato disastroso considerando i zero punti ottenuti nei primi tre impegni in campionato. Il weekend si chiuderà con la sfida tra l’Osasuna e il Barcellona: i blaugrana, come i Colchoneros, dovranno rispondere alla squadra di Carlo Ancelotti andando a fare visita ai rossoblù, reduci dall’eliminazione nei playoff di Conference League per mano del Club Brugge.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la quarta giornata de La Liga 2023-2024: tutte e quattro i match saranno visibili su DAZN in streaming.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 14.00 Girona-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Maiorca-Athletic Bilbao – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Atletico Madrid-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Osasuna-Barcellona – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse