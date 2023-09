Calendario BJK Cup Finals 2023, l’Italia esordirÃ  contro la Francia a Siviglia

Il percorso è stato delineato. A maggio l’ITF aveva annunciato l’esito dei sorteggi per le Finals della Billie Jean King Cup 2023 di tennis, in programma dal 7 al 12 novembre a Siviglia, in Spagna. L’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà la Francia, testa di serie numero 4 e vincitrice nel 2019, e la Germania. La Svizzera, campionessa in carica, è stata inserita in un girone di ferro, il Gruppo A, insieme a Repubblica Ceca e Stati Uniti.

La finalista perdente della scorsa edizione, l’Australia, testa di serie numero 2, sfiderà Kazakistan e Slovenia nel Gruppo B, infine il Gruppo C vedrà protagoniste la Spagna, padrona di casa e cinque volte vincitrice della Billie Jean King Cup, il Canada e la Polonia.

La fase a gironi si svolgerà da martedì 7 a venerdì 10 novembre. Le quattro vincitrici dei gironi avanzeranno alle semifinali, che si giocheranno sabato 11 novembre (Vincitrice Gruppo A – Vincitrice Gruppo C e Vincitrice Gruppo D – Vincitrice Gruppo B), infine la finale della Billie Jean King Cup 2023 si svolgerà domenica 12 novembre.

Pertanto, sarà la compagine francese la prima avversaria da affrontare per le ragazze di Tathiana Garbin l’8 novembre alle 10, mentre giovedì 9 alla stessa ora è in programma il confronto con le tedesche. Il 10 novembre si chiuderà il girone, sempre alle 10, con il confronto tra la nazionale tedesca e le campionesse della Billie Jean King Cup 2019.

GIRONI BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023

Tutti gli incontri nelle Finals consistono in 3 incontri: due singolari seguiti da un doppio.

Fase a gironi (7-10 novembre)

Gruppo A

Svizzera (1)

Repubblica Ceca

Stati Uniti

Gruppo B

Australia (2)

Kazakistan

Slovenia

Gruppo C

Spagna (3)

Canada

Polonia (WC)

Gruppo D

Francia (4)

Italia

Germania

Semifinali (11 novembre)

Semifinale 1: Vincitrice Gruppo A – Vincitrice Gruppo C

Semifinale 2: Vincitrice Gruppo D – Vincitrice Gruppo B

Finale (12 novembre)

Vincitrice Semifinale 1 v Winner Vincitrice Semifinale 2

Foto: LaPresse