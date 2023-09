Calendario Atalanta in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è attesa al ritorno in Europa: dopo una stagione di assenza, la squadra nerazzurra si è qualificata a una competizione continentale grazie al quinto posto ottenuto nella scorsa Serie A. I lombardi giocheranno l’Europa League, trofeo a cui i bergamaschi tengono particolarmente visto che nella stagione 2017-2018 la Dea tornò in Europa dopo 26 anni proprio nel secondo torneo UEFA per importanza.

I bergamaschi hanno tutte le carte in regola per far bene in questa competizione: il gioco basato sul pressing del tecnico nerazzurro si abbina con il calcio più veloce e dinamico che si vede in Europa. Con i tanti nuovi arrivati, alcuni dei quali dotati di molta esperienza internazionale come Sead Kolasinac e Mitchel Bakker, la Dea ha allestito una rosa competitiva su più fronti: l’obiettivo è innanzitutto superare il girone D, al cui interno troviamo Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow, poi quel che sarà lo potrà dire soltanto il campo.

L’esordio stagionale in Europa della Dea è programmato per il 21 settembre contro i campioni di Polonia del Rakow. La sfida più difficile del girone arriverà due settimane dopo a Lisbona, quando l’Atalanta sarà di scena sul campo dello Sporting, per poi concentrarsi sul doppio impegno contro lo Sturm Graz (26 ottobre in Austria, 9 novembre a Bergamo). Il 30 novembre, i nerazzurri giocheranno l’ultima partita in casa del girone con lo Sporting, infine il 14 dicembre il calendario si chiuderà con la trasferta polacca contro il Rakow.

CALENDARIO ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 21 settembre

Ore 21.00 Atalanta-Rakow – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting-Atalanta – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 26 ottobre

Ore 18.45 Sturm Graz-Atalanta – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 9 novembre

Ore 21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 3o novembre

Ore 18.45 Atalanta-Sporting – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 14 dicembre

Ore 21.00 Rakow-Atalanta – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Foto: Lapresse