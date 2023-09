Calendario Adriatica Ionica Race 2023: programma, orari, percorso, tappe, tv, streaming

La stagione del ciclismo su strada 2023 si sta avviando verso la conclusione ma il calendario ha ancora in serbo qualche corsa interessante, la maggior parte delle quali si terrà su territorio italiano. Fa parte di questa l’Adriatica Ionica Race, breve corsa a tappe arrivata alla sua quinta edizione.

Per quest’anno la corsa “sulle rotte della Serenissima” tornerà ad essere disputata su tre tappe che avranno luogo venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre. Nella starlist tanti nomi che stiamo vedendo protagonisti in questi giorni nelle classiche italiane, tra cui Lorenzo Fortunato (già vincitore nel 2021), Lorenzo Rota, Alexey Lutsenko, Gianni Moscon, Vincenzo Albanese e tanti giovani prospetti.

La nuova collocazione in calendario porta anche grosse novità sul percorso. Niente Veneto e Friuli come spesso era accaduto in passato ed abbracciati territori molto più a sud, che collegano tenendo fede al nome, l’Adriatico allo Ionio. Si parte con la Corropoli-Trasacco in Abruzzo, poi ci si sposta in Puglia per la Conversarno-Castellaneta e chiusura in Calabria con la Cassano allo Ionio-Crotone. Tre tappe in cui le salite non mancheranno, compreso l’arrivo in salita del secondo giorno che potrebbe fare la differenza.

PROGRAMMA ADRIATICA IONICA RACE 2023

Venerdì 22 settembre

10.40: Tappa 1, Corropoli-Trasacco 223.4 km.

Sabato 23 settembre

12.30: Tappa 2, Conversarno-Castellaneta 182.7 km

Domenica 24 settembre

12.00: Tappa 3, Cassano allo Ionio-Crotone 188.2 km

ADRIATICA IONICA RACE 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Non è prevista copertura televisiva o streaming della corsa.

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: Lapresse