Adriatica Ionica Race 2023: il percorso ai raggi X. Tre tappe in programma, occhio alle salite

Quinto appuntamento con l’Adriatica Ionica Race, corsa a tappe organizzata da Moreno Argentin che avrà un percorso molto interessante anche in questa edizione, con due squadre World Tour al via. Tre le frazioni: ci si sposta tra Abruzzo, Puglia e Calabria, con tante salite da percorrere. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

PERCORSO ADRIATICA IONICA RACE 2023

Venerdì 22 settembre – 1a tappa: Corropoli – Tarsasco (226.2 km)

Frazione lunghissima in apertura. Pronti, via e l’ascesa verso Bellante (circa 4 km al 6.3%), poi il lunghissimo Passo delle Capannelle, che misura circa 30 chilometri senza però pendenze incisive. Tratto di discesa e si va verso la seconda parte della tappa. Ascesa per l’Altopiano delle Rocche (15 km al 4.4%), poi un altro breve strappo per Valico della Forcella (2 km al 5.5%). Lunga discesa e spazio al GPM più duro di giornata: Valico Olmo di Bobbi, una decina di chilometri al 6,5% di pendenza. Scollinamento a 50 dall’arrivo, da lì in poi saranno terminate le insidie.

Sabato 23 settembre – 2a tappa: Conversano – Castellaneta (184.4 km)

Nella giornata pugliese prima parte in discesa per arrivare a Monopoli, poi si inizia a salire per andare verso Locorotondo. La prima vera ascesa di giornata però è quella di Castellaneta (3.3 km al 4.4%), che anticipa la salita verso Selva san Vito di 3 km al 6%. Occhio anche al finale con pendenze vicine al 5%.

Domenica 24 settembre – 3a tappa: Cassano allo Ionio – Crotone (193.6 km)

Ultima giornata in terra calabra che vede le difficoltà nella prima parte: si va verso Piano Caruso con un’ascesa di 7.3 km al 9%. Dura, ma siamo distanti dal traguardo. Da lì in poi mangia e bevi, una discesa lunghissima e tratto finale pianeggiante.

