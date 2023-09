Calcio, shock a Nizza! Alexis Beka Beka minaccia il suicidio da un viadotto alto 100 metri

Il calcio francese, e quello europeo, sono sotto shock e decisamente in apprensione. Secondo quanto riportato dai media transalpini, infatti, un calciatore del Nizza (club che milita nella Ligue 1) sarebbe salito su un altissimo viadotto vicino alla città della Costa Azzurra e starebbe minacciando il suicidio.

Secondo le prime, parzialissime, ricostruzioni, si tratterebbe di Alexis Beka Beka, centrocampista francese classe 2001, che avrebbe scelto un viadotto alto quasi 100 metri per minacciare di togliersi la vita. In questo momento la zona è bloccata e sono in corso le operazioni di salvataggio da parte di polizia, vigili del fuoco e psicologo del club, per fermare il tentativo di suicidio.

Le motivazioni che hanno spinto il giovane nativo di Parigi ad una decisione così spaventosa sono disparate ma, ovviamente, non ci interessano in questo momento. Da più parti rimbalzano ipotesi assortite alle quali non vogliamo accodarci. L’unica cosa importante è che le “trattative” tra psicologi, forze dell’ordine, e giocatore vadano a buon fine e tutto possa essere ricomposto.

Seguiremo la terribile vicenda con la speranza che gli unici aggiornamenti che daremo possano parlare di un “lieto fine”, augurando a Alexis Beka Beka di poter riprendere la propria vita e la propria carriera nel migliore dei modi.

Foto: LaPresse