Calcio, qualificazioni Euro 2024: ok Francia e Olanda. Vittoria e primato per la Finlandia

In campo oggi, giovedì 7 settembre, per le qualificazioni ai prossimi Europei i gruppi B, E, G e H.

Due le gare che si sono disputate nel pomeriggio: alle 16.00 Kazakistan-Finlandia con il successo 1-0 degli scandinavi grazie ad una rete di Antman. La Finlandia è così in testa al girone H.

Alle 18.00, invece, è stata la volta del match tra Lituania e Montenegro (gruppo G): la gara è terminata 2-2. Protagonista la punta del Lecce Krstovic che prima si vede annullare un gol, poi pareggia il vantaggio lituano di Paulauskas. L’ex Fiorentina Savic porta avanti il Montenegro, ma nel recupero Cernych pareggia.

Le altre partite si sono poi giocate alle 20.45, a cominciare dalle big del girone B: Francia e Olanda hanno regolato rispettivamente 2-0 e l’Irlanda (reti di Tchouameni e dell’interista Thuram) e 3-0 la Grecia (a segno l’atalantino de Roon, Gakpo e Weghorst).

Il pareggio della Repubblica Ceca (1-1 contro l’Albania il cui gol è stato realizzato da Bajrami del Sassuolo) le consente di mantenere la vetta nel gruppo E davanti alla stessa Albania e alla Polonia, vittoriosa 2-0 sulle Isole Faroe grazie a una doppietta di Lewandowski.

Nel girone G, l’Ungheria vince 2-1 in rimonta in casa della Serbia e si porta in testa alla classifica, mentre nel gruppo H la Danimarca ha regolato con un netto 4-0 San Marino e la Slovenia ha avuto la meglio 4-2 dell’Irlanda del Nord.

