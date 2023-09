Volley, Europei 2023: Polonia e Serbia domano Belgio e Repubblica Ceca, sarÃ  super sfida ai quarti. Leon in panchina

Si sono conclusi gli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. Le due partite odierne hanno concretizzato il quarto di finale più atteso di questa rassegna iridata: il big match imperdibile tra Serbia e Polonia, che si fronteggeranno martedì 12 settembre al PalaFlorio di Bari prima della sfida tra Italia e Olanda.

La Polonia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (25-16; 25-17; 23-25; 25-22). I vice campioni del mondo hanno dominato i primi due set andati in scena al PalaFlorio di Bari e sembrano in controllo anche nella terza frazione, salvo farsi rimontare e venire trascinati al quarto parziale. Gli uomini di coach Nikola Grbic hanno prontamente reagito, riuscendo ad avere la meglio contro un avversario che si è comunque rivelato insidioso come da pronostico della vigilia.

L’opposto Lukasz Kaczmarek (16 punti, 6 muri) e lo schiacciatore Aleksander Sliwka (16 punti, 2 muri) hanno fatto la differenza. Staffetta tra i martelli Tomasz Fornal (4 punti nei primi due set) e Kamil Semeniuk (7 punti con 2 muri nel terzo e quarto parziale). Il centrale Norbert Huber ha messo a segno 12 punti accanto a Jakub Kochanowski (10 punti, 5 muri), regia di Marcin Janusz. Spicca l’assenza di Wilfredo Leon: il fuoriclasse è rimasto in panchina insieme al bomber Bartosz Kurek. Al Belgio di coach Emanuele Zanini non sono bastati Ferre Reggers (14) e Mathijs Desmet (16).

La Serbia ha confermato il pronostico della vigilia battendo la Repubblica Ceca per 3-0 (25-21; 26-24; 25-21) nel capoluogo pugliese: primo set dominato, seconda frazione con un finale di fuoco punto a punto, terzo parziale in totale controllo e pass per i quarti di finale. A trascinare la compagine di coach Igor Kolakovic sono stati l’opposto Aleksandar Atanasijevic (14 punti, 65% in fase offensiva) e lo schiacciatore Pavle Peric (13 punti, 69% in attacco), affiancato di banda da Miran Kujundzic (9 punti). Da annotare anche i 6 punti del centrale Marko Podrascanin. Alla Repubblica Ceca non sono bastati Jan Galabov, Marek Sotola e Josef Polak, autori di nove punti a testa.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi