Calcio: l’Italia giocherÃ  in un campo pessimo. Preoccupano le condizioni del terreno di Skopje

Potrebbe partire in salita il nuovo corso della Nazionale italiana di calcio, impegnata questa sera alle 20:45 in quel di Skopje, teatro della sfida con la Macedonia del Nord, partita valida per le qualificazioni ai Campionato Europei di calcio del 2024. Dagli ultimi aggiornamenti infatti sembra proprio che gli uomini del neo Allenatore Luciano Spalletti dovranno fare i conti con delle condizioni a dir poco problematiche del terreno di gioco.

Il campo della National Arena Todor Proeski si è infatti presentato già alla vigilia del match molto secco, con tante zone costellate da buche. Un fattore che non aiuterà certamente le due squadre in campo, men che meno i nostri ragazzi, motivati a cominciare, anzi a ricominciare il loro percorso mostrando un gioco brillante e rapido. Alcune sezioni del campo risultano essere anche prive di erba, un pericolo per i giocatori che potrebbero incappare anche in problemi fisici.

Le immagini, diffuse sui social poche ore fa grazie al contributo de “La Repubblica”, oltre che a provocare grande indignazione sui social hanno anche allarmato i componenti dei due team. Luciano Spalletti, direttamente dalla conferenza stampa, ha definito il campo disastroso. Così come anche l’attaccante dell’Udinese Nestorovski.

Ciro Immobile, neo Capitano della Nazionale, ha affrontato l’argomento in una dichiarazione rilasciata al canale ufficiale del Team Italia: “Mi aspetto una partita difficile. Sappiamo che il campo sarà in pessime condizioni, il mister ce ne ha parlato. Ci sono arrivate delle immagini che lo dimostrano, però faremo il possibile per superare anche questa difficoltà“.

Foto: LaPresse