Calcio in tv oggi (sabato 9 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche in data odierna il grande calcio non si ferma. Oggi, sabato 9 settembre, il palinsesto sarà ricchissimo e non mancheranno le partite ma soprattutto le emozioni. A rubare la scena sono sicuramente le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si giocheranno in Germania: questa fase preliminare sta entrando nel vivo e le partite si fanno oramai sempre più avvincenti e ricche di tensione visto che la posta in palio è altissima.

E tra i tanti incontri non mancherà quello che vedrà come protagonista la nuova Italia targata Luciano Spalletti. Gli Azzurri a partire dalle ore 20.45 a Skopje, se la vedranno con la Macedonia del Nord. Una partita importante in chiave qualificazione: la nostra Nazionale non può commettere altri passi falsi. Spicca poi il match con due squadre delle stesso girone dell’Italia: Ucraina-Inghilterra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ma a non mancare sarà inoltre la Serie C. Da Ancona-Gubbio, passando per Arezzo-Carrarese e sino ad arrivare a Sorrento-Cerignola. Insomma in data odierna, ci sarà la possibilità di seguire, su Sky, le gare del Girone B e C della Serie C. Ma ecco di seguito l’elenco completo dei match odierni.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (SABATO 9 SETTEMBRE)

Sabato 9 settembre

Ore 11.00 – Bologna-Reggiana – Amichevole – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 11.00 – Israele U17-Italia U17 – Torneo ‘Quattro Nazioni’ – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Sassuolo-Feralpisalò – Amichevole – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Azerbaigian-Belgio – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 18.00 – Ucraina-Inghilterra – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), 20 Mediaset. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Estonia-Svezia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 18.00 – Andorra-Bielorussia – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 18.30 – Ancona-Gubbio – Serie C Girone B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Arezzo-Carrarese – Serie C Girone B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Fermana-Pontedera – Serie C Girone B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Sestri Levante-Lucchese – Serie C Girone B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Torres-Rimini- Serie C Girone B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Sorrento-Cerignola- Serie C Girone C, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Macedonia del Nord-Italia – Qualificazioni Euro 2024 – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play.

Ore 20.45 – Kosovo-Svizzera – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 20.45 – Romania-Israele – Qualificazioni Euro 2024 – Sky Sport Calcio (Diretta Gol canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Foto: LaPresse