Calcio in tv oggi (sabato 16 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Una giornata intera all’insegna del calcio. Il palinsesto televisivo in data odierna, sabato 16 settembre, sarà ricchissimo di incontri, di appassionanti sfide pronte a regalare tantissime emozioni ai supporters delle singole squadre e anche agli amanti di questo sport. Una miriade di incontri dunque allieterà il weekend e, a rendersi protagonisti, saranno i vari campionati europei.

Non mancherà la Serie A con due vere e proprie battaglie: alle 15.00 Juventus-Lazio aprirà il 4° turno del campionato mentre alle 18.00 andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan e ci si aspetta un San Siro a dir poco infuocato. Occhio anche a Genoa-Napoli alle 20.45.

Sarà inoltre il momento della Serie B: su tutte spiccano Ascoli-Palermo, con i rosa di mister Eugenio Corini ancora imbattuti e il big match tra Pisa e Bari; entrambe le sfide si giocheranno alle 14.00. Torneranno anche la Serie C, LaLiga, il massimo campionato spagnolo, la Bundesliga, la Ligue 1 francese e la Premier League. Insomma bisogna solamente mettersi comodi per godersi lo spettacolo. Ecco di seguito l’elenco del calcio in tv e streaming oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (SABATO 16 SETTEMBRE)

Ore 11.00 – Lecce-Lazio – Campionato Primavera 1, 3° turno – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 11.00 – Sassuolo-Milan – Campionato Primavera 1, 3° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 12.00 – Atalanta-Cagliari – Campionato Primavera 1, 3° turno – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 13.00 – Inter-Fiorentina – Campionato Primavera 1, 3° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 13.30 – Wolverhampton-Liverpool – Premier League, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 14.00 – Athletic Club-Cadice – LaLiga, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 14.00 – Ascoli Palermo – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Cosenza-Sudtirol – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Feralpisalò-Modena – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Lecco-Brescia – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 14.00 – Pisa-Bari – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 15.00 – Pomigliano-Juventus – Serie A Women, 1° turno – Diretta streaming su FIGC.it

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – Serie A, 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.30 – Colonia-Hoffenheim – Bundesliga, 4° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Mainz-Stoccarda – Bundesliga, 4° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Lipsia-Augsburg – Bundesliga, 4° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Friburgo-Borussia Dortmund – Bundesliga, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Sky Go.

Ore 15.30 – Wolfsburg-Union Berlin – Bundesliga, 4° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Aston Villa-Crystal Palace – Premier League, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Fulham-Luton – Premier League, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Manchester United-Brighton – Premier League, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 16.00 – Tottenham-Sheffield – Premier League, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – West Ham-Manchester City – Premier League, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 16.15 – Valencia-Atletico Madrid – LaLiga, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 – Reggiana-Cremonese – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 16.30 – Feyenoord-Heerenveen – Eredivisie, 5° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 16.30 – Rio Ave-Famalicao – Liga Portugal, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Al-Raed-Al-Nassr – Saudi Professional League, 6° turno – Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 17.00 – Rennes-Lille – Ligue 1, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Inter-Milan – Serie A, 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Fiorentina-Sassuolo – Serie A Women, 1° turno – Diretta streaming su FIGC.it

Ore 18.30 – Mantova-Pro Sesto – Serie C, Girone A, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Pergolettese-Renate – Serie C, Girone A, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Carrarese-Vis Pesaro – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Recanatese-Lucchese Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Celta-Mallorca – LaLiga, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Bochum-Eintracht Francoforte – Bundesliga, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Newcastle-Brentford – Premier League, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Vitesse-Waalwijk – Eredivisie, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Farense-Braga – Liga Portugal, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Fortuna-Volendam – Eredivisie, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – PSV-NEC – Eredivisie, 5° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 20.00 – Al-Ahli-Al Taawoun – Saudi Professional League, 6° turno – Diretta tv su La7d

Ore 20.45 – Gubbio-Fermana – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Olbia-Torres – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Pescara-Arezzo – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Entella-Sestri Levante – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Triestina-Pro Vercelli – Serie C, Girone A, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Genoa-Napoli – Serie A, 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, DAZN, Sky Go

Ore 21.00 – Vasco-Fluminense – Brasileiro Serie A, 23° turno – Diretta streaming su MOLA, One Football

Ore 21.00 – Heracles-Utrecht – Eredivisie, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Lens-Metz – Ligue 1, 5° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Barcellona-Betis – LaLiga, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.30 – Vizela-Benfica – Liga Portugal, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 22.00 – San Lorenzo-Racing – Copa de la Liga, 4° turno – Diretta streaming su App Sportitalia, One Football, MOLA

Foto: LaPresse