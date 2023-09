Calcio femminile, la Juventus si sbarazza dell’Okzhetpes: doppietta di Girelli in Champions League

La Juventus ha surclassato l’Okzhetpes con un secco 6-0 nel primo match di qualificazione alla Champions League 2023-2024 di calcio femminile. Le bianconere si sono imposte senza particolari difficoltà contro la formazione kazaka a Francoforte (Germania) e sabato 9 settembre (ore 13.00) torneranno in campo sempre nella località tedesca per fronteggiare le padrone di casa dell’Eintracht nell’incontro che metterà in palio la qualificazione al secondo turno preliminare della massima competizione continentale, l’ultimo prima della fase a gironi.

Girelli ha aperto le marcature al 6′, poi Lenzini al 31′ e Caruso nel recupero del primo tempo hanno nei fatti chiuso la contesa. Al 58′ Girelli ha firmato la propria doppietta personale su invito di Boattin, poi in pieno recupero ci hanno pensato Cantore e Palis ad arrotondare il punteggio. Ottimo avvio di stagione per la compagine piemontese, che nella passata annata agonistica non era riuscita a confermarsi sul trono d’Italia e che è dunque chiamata a questa lunga serie di incontri per meritarsi l’accesso alla Champions League che conta.

Il calcio femminile per club è tornato protagonista dopo l’intensa estate culminata con i Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, dove l’Italia è uscita mestamente ai gironi e dove la Spagna è riuscita a trionfare in maniera brillante. La nostra Nazionale è al momento senza CT e si sta ancora cercando la figura giusta per sedere sulla panchina in vista dell’ormai imminente Nations League, dove tra l’altro verranno messi in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Photo LiveMedia/Cinzia Camela