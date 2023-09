PerchÃ© De Gennaro, Bosetti e Chirichella fuori dalla Nazionale? Svelata la causa

L’Italia ha deluso agli Europei 2023 di volley femminile, chiudendo al quarto posto dopo aver perso la semifinale contro la Turchia (subendo la rimonta da 2-1 e 18-14) e l’atto conclusivo per il terzo posto contro l’Olanda. La nostra Nazionale si sta ora preparando per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che scatterà il prossimo 16 settembre a Lodz: il doppio incrocio con USA e Polonia incute timori e andranno prese con le pinze anche le sfide con Germania, Thailandia e Corea del Sud.

A tenere banco, però, non sono tanto i risultati sul campo ma quanto sta accadendo dietro le quinte. Durante l’estate si è fatto un gran discutere riguardo alle esclusioni di grandi veterane come Monica De Gennaro (il miglior libero in circolazione), la centrale Cristina Chirichella e la schiacciatrice Caterina Bosetti. Poi ha generato scalpore la decisione del CT Davide Mazzanti di relegare Paola Egonu al ruolo di “panchinara” di lusso, optando per Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto titolare.

Il Commissario Tecnico ha poi dichiarato che non aveva più la squadra in mano dopo i Mondiali 2022 conclusi al terzo posto e che aveva dovuto rifondare il gruppo, all’interno di cui sono apparse lampanti grandi crepe e mancate intese. A spiegare il motivo dell’esclusione di alcune veterane da questo gruppo è stato l’apprezzato giornalista brasiliano Bruno Voloch , che sul suo blog O’Tempo ha riportato la versione rivelatagli da una giocatrice brasiliane (per il momento non è stata svelata la sua identità, ma è stato riportato che è molto conosciuta in Italia).

Secondo questa fonte, infatti, quattro giocatrici italiane avrebbero guidato un fronte per convincere Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPAV a esonerare Davide Mazzanti. Le atlete sarebbero Egonu, De Gennaro, Chirichella, Bosetti che avrebbero detto al numero 1 della pallavolo tricolore che non avrebbero più giocato in Nazionale se fosse stato mantenuto quel Commissario Tecnico. Manfredi non ha ceduto alle pressioni e ha favorito l’allenatore. De Gennaro, Chirichella, Bosetti non erano infatti presenti agli Europei, ma Egonu era stata convocata. Il motivo? Paola avrebbe accettato le linee guida proposte, ovvero un impiego come terza scelta nel ruolo di opposto alle spalle di Ekaterina Antropova e Sylvia Nwakalor.

