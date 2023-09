Calcio femminile, Juventus eliminata dalla Champions League! Rigori letali a Francoforte

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League di calcio femminile. Le bianconere sono uscite prematuramente dalla massima competizione europea, perdendo contro l’Eintracht Francoforte nel secondo match del primo turno preliminare. Nella partita secca sul campo della formazione tedesca, dopo che all’esordio nel torneo aveva surclassato le kazake dell’Okzhetpes per 6-0, la compagine torinese si è arresa ai calci di rigore.

Le ragazze di Montemurro erano passate in vantaggio all’inizio della ripresa con il gol di Cantore, ma Prasnikar aveva pareggiato al 66′. L’incontro termina per 1-1 e si va così ai supplementari, dove l’Eintracht ha colpito la traversa in due occasioni e la Juventus ha avuto due palle gol interessanti con Gunnarsdottir e Boattin. Tutto si è deciso dal dischetto, dove gli errori di Cascarino, Beerensteyn e Nystrom si sono rivelati decisivi.

Le vincitrici delle finali odierne accederanno al secondo turno preliminare, dove debutterà anche la Roma. Le Campionesse d’Italia conosceranno la loro avventura in occasione del sorteggio previsto per il il 15 settembre, si disputerà una doppia sfida a ottobre che decreterà quali saranno le 12 squadre a qualificarsi alla fase a gironi.

Foto: Photo LiveMedia/Cinzia Camela