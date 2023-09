Calcio femminile, come funziona la Nations League? In palio anche i pass olimpici, ma l’Italia dovrÃ  pensare a salvarsi

Calato il sipario sui Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, il calcio femminile riservato alle selezioni nazionali riprende nel suo incedere. I prossimi obiettivi saranno assai importanti e si parla di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli Europei 2025 in Svizzera. Contrariamente al passato, infatti, non è stata la rassegna iridata in terra oceanica a garantire le carte olimpiche alle formazioni del Vecchio Continente.

Il riferimento è alla prima edizione della Nations League 2023/2024. Una competizione suddivisa in tre leghe in base alla posizione del ranking UEFA, con il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, per le nazionali femminili. L’Italia fa parte della Lega A con Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Islanda, Svizzera, Galles, Portogallo e Scozia.

Gruppo A1: Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Scozia

Gruppo A2: Francia, Norvegia, Austria, Portogallo

Gruppo A3: Germania, Danimarca, Islanda, Galles

Gruppo A4: Svezia, Spagna, Italia, Svizzera

Le quattro vincitrici dei gironi della lega principale, la cui fase sarà dal 21 settembre al 5 dicembre, si qualificano al prossimo step a eliminazione diretta. Le due finaliste della Final Four approdano al torneo olimpico di calcio femminile 2024, insieme alla Francia, Paese ospitante. Se la selezione transalpina dovesse essere tra le finaliste, la squadra terza classificata occuperebbe il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Inoltre, se una Federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al torneo a Cinque Cerchi si qualificasse, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Visto il raggruppamento (Svezia, Spagna e Svizzera le avversarie) in cui si trova la compagine allenata da Andrea Soncin, si può comprendere come rientrare nel novero delle due finaliste della Final Four citata è cosa assai ardua. Lo stesso discorso riguarda anche il pass per la rassegna continentale in terra elvetica.

Il regolamento parla chiaro: la qualificazione diretta sarà riservata alle prime due dei quattro gironi della lega principale, mentre per il completamento del roster ci saranno gli spareggi che coinvolgeranno terza e quarta squadra della Lega A in due turni di playoff con le formazioni di Lega C e B. Da tenere in debito conto che se la Svizzera non dovesse ottenere la qualificazione per via diretta, sarebbe comunque qualificata in qualità di Paese ospitante. In sostanza, non c’è tanto tempo a disposizione, dal momento che scadenze importanti arriveranno a breve.

CALENDARIO PARTITE ITALIA NATIONS LEAGUE 2023

22 settembre Svizzera-Italia

26 settembre Italia-Svezia

26 ottobre Italia-Spagna

31 ottobre Svezia-Italia

1° dicembre Spagna-Italia

5 dicembre Italia-Svizzera

