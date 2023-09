Calcio, Europa League: l’Atalanta domina contro il Rakow e vince 2-0

La UEFA Europa League è ufficialmente iniziata. La seconda manifestazione europea per club, nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è partita con il 1° turno della fase a gironi. Tante le squadre impegnate e, tra queste, anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea, al Gewiss Stadium, ha accolto il Rakow, formazione polacca. L’incontro è terminato con il risultato di 2-0 a favore dei bergamaschi: a segno De Ketelaere ed Ederson. Ma ecco di seguito, a pochissimi istanti dal triplice fischio, il racconto del match.

CALCIO, EUROPA LEAGUE: IL RACCONTO DI ATALANTA-RAKOW

IL PRIMO TEMPO

La prima occasione dell’Atalanta nasce dai piedi di Muriel: imbucata di Lookman per Muriel che, defilato, calcia in porta ma trova il portiere del Rakow are attento. Ghiotta occasione ancora per l’Atalanta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lookman al 16′ devia di tacco una sassata di Koopmeiners. Dea vicinissima al vantaggio. Passano appena due minuti e De Ketelaere e Lookman scambiano il pallone egregiamente: passaggio filtrante del belga per il nigeriano che calcia e trova il portiere polacco.

Altra grande manovra atalantina: De Ketelaere serve Muriel che, in velocità, scappa via alla difesa polacca. Pallone in mezzo per Lookman che, in spaccata da due passi, non riesce a spingerla dentro. Conclusione da parte di De Roon al 46esimo minuto che finisce di poco alta sopra la traversa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa De Ketelaere porta in vantaggio la sua squadra. Gran cross di Zappacosta e strepitoso gol del belga di testa che attacca sul primo palo e in torsione sigla la rete del vantaggio. Al 59′ conclusione pericolosissima di Koopmeiners che se di poco alta. Minuto 63′: azione manovrata dell’Atalanta con Ederson che conclude di piattone fuori.

Al 66esimo raddoppio Dea: percussione di Ruggeri sulla fascia sinistra, palla coi giri contati sulla testa di Ederson che schiaccia e fa 2-0. De Ketelaere va vicino alla doppietta personale con un colpo di testa; sulla ripartenza Crnac a tu per tu con Musso si lascia ipnotizzare.

