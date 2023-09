Calcio: clamoroso in casa Juventus, Paul Pogba positivo al doping

Doveva essere l’anno della sua rinascita sportiva, dopo i tantissimi infortuni, invece questa potrebbe essere proprio la situazione che mettere la parola fine sulla carriera di Paul Pogba.

Una notizia che colpisce anche, ovviamente, la Juventus: il centrocampista transalpino classe 1993, come riportato dal Corriere, è risultato positivo ad un test antidoping.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, dopo tante indiscrezioni nella mattinata, è stata annunciata da pochi minuti: il controllo sarebbe stato effettuato al termine della prima giornata di campionato, quella tra Udinese e Juventus (Pogba non era sceso in campo).

Tracce di testosterone nel test del francese.

Foto: Lapresse