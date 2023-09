Basket: LeBron James vuole partecipare alle Olimpiadi di Parigi e raduna i vari fenomeni NBA per puntare all’oro

La delusione del quarto posto iridato ha sicuramente colpito tantissimo negli Stati Uniti. Mancavano le vere e proprie All Stars NBA, ma la squadra guidata da coach Kerr era sicuramente la favorita per il titolo ai Mondiali di basket, se pur con le seconde e terze linee in rosa.

L’anno prossimo ci sarà l’appuntamento a Cinque Cerchi in quel di Parigi, gli americani vincono ormai da quattro edizioni consecutive (sette nelle ultime otto, con l’esclusione di Atene 2004), quindi ovviamente si va a caccia dell’oro.

Servirà però rivoluzionare qualcosa, a partire dai giocatori. Come riportato da The Athletic a farsi avanti per la questione è stato LeBron James in prima persona. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers avrebbe dato la sua disponibilità per le Olimpiadi in terra transalpina e addirittura avrebbe già contattato altri giocatori di livello.

I vari fenomeni NBA sono pronti a comporre un nuovo Dream Team: da Steph Curry a Kevin Durant, passando per Anthony Davis, Draymond Green e Jayson Tatum.

Foto: Lapresse