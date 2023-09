Volley femminile, c’Ã¨ una novitÃ  tra le convocate dell’Italia di Mazzanti verso il preolimpico

Una novità per la Nazionale italiana di volley al femminile che in questi giorni è a lavoro a Cavalese in vista dell’appuntamento più importante di quest’anno: il torneo preolimpico a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre.

Si è aggiunta infatti una terza palleggiatrice al raduno azzurro: si tratta di Giulia Gennari. Classe 1996, gioca con la Volley Bergamo 1991 e ha già vestito la Maglia Azzurra.

Queste le convocate:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio, Giulia Gennari.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

