Calcio, chi potrebbe affrontare l’Italia ai playoff per gli Europei? Incubi Haaland e Lewandowski

Inutile girarci attorno: si è messa malissimo. Nel girone di C di qualificazione agli Europei di calcio 2024 l’Italia ha ottenuto sin qui appena 4 punti in tre partite, frutto di una vittoria striminzita con Malta, una sconfitta in casa con l’Inghilterra (e già lì avevamo capito quanto sarebbe stata dura) ed il pareggio di ieri a Skopje con la Macedonia. Solo le prime due staccheranno il biglietto per la rassegna continentale che si disputerà in Germania nel giugno prossimo. Se gli azzurri non dovessero farcela, allora incomberebbe lo spettro di un nuovo, terribile playoff.

Al momento la situazione del raggruppamento vede l’Inghilterra al comando 13 punti (5 partite giocate), seguita da Ucraina con 7 (4), Italia (3) e Macedonia del Nord (4) con 4 e Malta con 0. Dunque gli azzurri sono quelli che sinora hanno disputato meno partite, devono ancora affrontare entrambi gli scontri diretti con l’Ucraina, poi faranno visita ai britannici a Wembley ed attenderanno l’incubo Macedonia tra le mura amiche, oltre a Malta (che di questi tempi non va sottovalutata).

Il confronto di martedì 12 settembre a San Siro sarà già uno spartiacque da dentro o fuori: vincere con l’Ucraina consentirebbe quanto meno di respirare, un pareggio inguaierebbe ulteriormente la situazione, mentre una sconfitta, de facto, ci condannerebbe quasi con certezza ai playoff.

COME FUNZIONANO I PLAYOFF

Innanzitutto l’Italia è già qualificata eventualmente ai playoff che si disputeranno a fine marzo 2024 in virtù della Final Four raggiunta in Nations League, dove fu eliminata in semifinale dalla Spagna nel giugno scorso. Dunque, per intenderci, anche qualora la selezione tricolore arrivasse quarta nel suo girone, quindi anche alle spalle della Macedonia del Nord, avrebbe comunque l’ancora di salvataggio (o di annegamento?) degli spareggi.

Attenzione: i playoff saranno difficilissimi e suddivisi in base alle Leghe della Nations League. Una squadra di Lega A come l’Italia, ad esempio, non può affrontare compagini più deboli di Lega C o D, ma solo quelle della sua fascia o, al limite, quella immediatamente successiva. Inoltre le vincitrici di una Lega non possono affrontare da regolamento un playoff con squadre della Lega superiore.

In base alle Leghe, si disputeranno tre tornei da quattro squadre ciascuna, con semifinali e finali secche, senza andata e ritorno, con supplementari e rigori in caso di pareggio. L’Italia giocherebbe in casa la semifinale in virtù del ranking, mentre il fattore campo dell’eventuale atto conclusivo verrebbe definito per sorteggio. Un regolamento che, purtroppo, conosciamo bene e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle nelle qualificazioni agli ultimi Mondiali…

CHI AFFRONTEREBBE L’ITALIA AI PLAYOFF

Siamo circa a metà del percorso di qualificazione agli Europei 2024, dunque è ancora piuttosto presto per definire le avversarie. Oggi come oggi, tra le compagini di Lega A di Nations League, le non qualificate, oltre all’Italia, sarebbero solo due: Galles e Polonia. Dunque, in questo caso, si andrebbe a pescare dalla Lega B, escludendo però Israele, Bosnia, Serbia e Scozia che hanno vinto i rispettivi gironi. Al momento potrebbe toccarci l’Islanda, ma potrebbe anche materializzarsi la Norvegia di Haaland, l’attaccante più forte del mondo.

Gli scenari sono chiaramente destinati a cambiare. Se il Galles non sembra ormai in grado di raggiungere la qualificazione diretta, può farcela invece la Polonia, che tallona da vicino Repubblica Ceca ed Albania. Se Lewandowski e compagni dovessero timbrare il pass per gli Europei, ecco che si aggiungerebbe teoricamente un’altra squadra dalla Lega B per l’Italia (proprio la Norvegia). Insomma, siamo a tutti gli effetti in cattive acque e con l’incubo di vivere un nuovo grande evento estivo senza gli azzurri.

