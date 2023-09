Calcio, Champions League: il Newcastle di Tonali blocca il Milan sullo 0-0 all’esordio

Nel tardo pomeriggio di oggi il Milan di Stefano Pioli ha ufficialmente esordito nella UEFA Champions League 2023/2024 ed ha affrontato il Newcastle. La squadra dell’ex Sandro Tonali ha bloccato i rossoneri sullo 0-0 nel corso della prima giornata del Gruppo F. Una partita a larghi tratti dominata dal Milan che, però, non è realmente mai riuscito a pungere in maniera letale i Magpies. La prossima sfida in Champions per i Diavoli è prevista per mercoledì 4 ottobre contro il Borussia Dortmund. Nel frattempo ecco di seguito la cronaca del match odierno.

CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE: IL RACCONTO DI MILAN-NEWCASTLE

IL PRIMO TEMPO

Il primo tiro da parte del Milan arriva con Leao al 4′ minuto di gioco: il portiere del Newcastle può però facilmente bloccare la sfera centralmente. Al 13esimo si accende il Milan e arrivano due occasioni: prima una bella conclusione da fuori di Pobega che viene respinta lateralmente da Pope. Poi il pallone viene raccolto e giocato in mezzo per Chukwueze che schiaccia di testa ma non riesce a bucare l’estremo difensore. Al 15esimo da calcio d’angolo, Loftus-Cheek la spizza e Leao sul secondo palo non riesce a spingere dentro la sfera: si rimane sullo 0-0. Minuto 18: Krunic con una sassata da fuori area impegna Pope che mette in angolo.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

Dalla bandierina va lo stesso Krunic che serve in mezzo Theo Hernandez solissimo che schiaccia ma trova ancora Pope attento. 31esimo: Leao innesca Theo Hernandez che tutto solo dalla fascia sinistra crossa il pallone in mezzo ma Giroud non riesce a girare troppo la sfera e colpisce la rete esterna della porta. Passano due minuti e il Milan ha una clamorosa occasione: Leao cerca di superare troppi giocatori si incarta e non riesce a calciare dall’area piccola. Raccoglie Pobega che calcia a botta sicura ma trova sulla linea il difensore del Newcastle. Grande occasione sprecata dal portoghese e dai compagni.

IL SECONDO TEMPO

Si parte con la ripresa e al 52esimo si vede Florenzi in avanti: incursione centrale ma trio di sinistro strozzato. Minuti 63: appena entrato Reijnders dopo un grande di slalom si presenta in area di rigore e calcia di destro ma trova Pope. Al minuto 74 grossa occasione per il Milan: cross splendido di Florenzi in mezzo per Leao che colpisce di testa e mette di pochissimo alto sopra la traversa. Sfiorato il gol di vantaggio. Giroud all’88esimo riparte veloce e calcia da lontano ma centralmente. La partita termina con il risultato di 0-0.

Foto: LaPresse