Calcio, il portiere Provedel segna al 95â€™ e regala un punto dâ€™oro alla Lazio contro lâ€™Atletico Madrid!

Nella serata di oggi, a partire dalle ore 21.00, la Lazio di Maurizio Sarri ha esordito all’interno del Gruppo E nella UEFA Champions League 2023/2024. I biancocelesti, all’Olimpico contro l’Atletico Madrid dell’ex giocatore laziale Diego Simeone, hanno pareggiato all’ultimo istante. L’incontro è infatti terminato con il risultato di 1-1. A segno Barrios al minuto 29′ con deviazione decisiva, però, di Kamada, che ha preso in contro tempo Provedel. Lo stesso portiere della Lazio ha clamorosamente pareggiato i conti al 95esimo minuto di testa. Adesso la prossima partita in programma per i biancocelesti è prevista per mercoledì 4 ottobre contro il Celtic. Ma ecco di seguito il racconto del match odierno.

CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE: IL RACCONTO DI LAZIO-ATLETICO MADRID

IL PRIMO TEMPO

La prima botta verso la porta è di Llorente per l’Atletico Madrid: la sua conclusione viene murata però dalla difesa laziale. Il primo squillo della Lazio è al 12esimo: buona azione della Lazio con Kamada che calcia di sinistro ma debolmente e Oblak può facilmente bloccare. Minuto 28 grande opportunità per gli uomini di Maurizio Sarri.

Gran tiro al volo di Luis Alberto dal limite dell’area di poco fuori: ma che giocata dello spagnolo. Dopo nemmeno un minuto i Colchoneros passano in vantaggio: passaggio di Molina per Barrios che calcia verso la porta, Kamada devia e Provedel può solo osservare il pallone rotolare in porta. 0-1 per l’Atletico Madrid.

IL SECONDO TEMPO

Si parte con la ripresa e spinge subito forte la Lazio: al 50esino cross in mezzo per Immobile che stacca di testa ma il tiro viene deviato dalla difesa spagnola. Minuto 56′: clamorosa occasione per Immobile. Oblak in disimpegno sbaglia, Felipe Anderson recupera e serve subito il compagno che, a tu per tu con il portiere, sbaglia il gol. Un errore non da Immobile. Un minuto più tardi Llorente corre sulla fascia, entra in area e serve Griezmann che però spara alto.

Grande occasione per l’Atletico: tiro di Morata deviato ancora una volta, in questo caso il pallone si stampa sul palo. Al 70esimo grandissima parata di Provedel su Lino a tu per tu. All’80esimo tiro di Luis Alberto centrale però. Conclusione insidiosa all’85esimo di Luis Alberto di poco sopra la traversa. Importante occasione per Cataldi che con una bordata da fuori sfiora il palo al 92esimo. Clamoroso quanto successo al 95esimo: cross in mezzo di Luis Alberto, Provedel in terzo tempo e da vero bomber, spinge dentro la sfera di testa e pareggia i conti. 1-1 e fischio finale.

Foto: LaPresse