Calcio, Champions League: manita del Barcellona al Royal Antwerp, bene PSG e Manchester City

La UEFA Champions League è ufficialmente tornata in azione. La massima competizione europea per club, nella giornata di oggi, ha visto esordire 16 delle 32 squadre che prendono parte alla manifestazione. E già dal primo turno non sono mancate le emozioni, i gol e soprattutto le stelle in campo. In attesa degli altri otto match di domani che vedranno impegnate le restanti squadre, ecco di seguito i racconti delle varie sfide odierne.

CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE: I RACCONTI DELLE GARE

Partiamo dalle sfide delle 18.45. Se il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato per 0-0 contro il Newcastle non riuscendo a regalare una gioia ai propri tifosi, allo stesso orario, Young Boys e RB Lipsia hanno messo in scena un vero e proprio spettacolo. L’incontro tra gli svizzeri e i tedeschi è terminato con il risultato di 1-3: Simakan al 3′ ha sbloccato il match. I padroni di casa hanno pareggiato al 33esimo con Elia: ma il gol non è bastato e, prima Schlager al 73esimo, poi Sesko al 92esimo hanno piegato lo Young Boys.

Passiamo alle gare delle 21.00. Il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam ha accolto il Celtic: il primo incontro del Gruppo E è terminato con il risultato di 2-0. A segno Stengs al 47esimo del primo tempo e Jahanbakhsh al 76esimo. Nello stesso girone, la Lazio, ha pareggiato clamorosamente contro l’Atletico Madrid per 1-1 grazie al gol di Provedel (LEGGI QUI). Nel raggruppamento del Milan, invece, si sono affrontati il PSG e il Borussia Dortmund: a trionfare sono stati i parigini per 2-0. I gol sono arrivati dai piedi di Mbappé al 49esimo su rigore e di Hakimi al 58esimo.

Allo stesso orario la squadra campione d’Europa, il Manchester City, ha gareggiato all’Etihad Stadium contro la Stella Rossa: la partita è terminata con il tabellino finale che recitava 3-1. In rete Bukari per gli ospiti al 45esimo, Alvarez ha siglato una doppietta per i Citizens: prima il gol al 47esimo e poi al 60esimo, sino ad arrivare alla marcatura di Rodri al 73esimo. Debutto in Champions League anche per il Barcellona: i blaugrana hanno disputato il match casalingo contro il Royal Antwerp vincendo per 5-0. A segnare ci hanno pensato Felix all’11esimo, Lewandowski al 19esimo e poi ancora autorete di Bataille, gol di Gavi al 54esimo e nuovamente Felix al 66esimo.

Non è mancato l’esordio stagionale nella massima competizione europea per club per lo Shakhtar e il Porto. Le due formazioni hanno dato spettacolo e l’incontro è terminato 1-3. Doppietta di Galeno tra l’8′ minuto e il 15esimo, intervallata dal gol di Kelsy al 13esimo; poi ancora il terzo gol per i portoghesi firmato da Taremi.

Foto: LaPresse