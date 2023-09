Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Spagna-Italia 1-0, azzurri battuti nel finale dagli iberici

A Guadalajara si è appena conclusa la partita fra Spagna e Italia, valida per la seconda giornata del Girone D dell’Elite Round per le Qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA



La partita inizia con i padroni di casa a controllare il gioco e il ritmo, ma gli azzurri non si spaventano tenendo botta. Ne vengono fuori venti minuti tecnicamente molto gradevoli con ribaltamenti da una parte e dall’altra, con qualche occasione. Adolfo, in più di una circostanza, scalda le mani a Pietrangelo, spendendo poi alto un tiro con grande spazio in contropiede, mentre in ottica azzurra l’occasione più importante capita a Isgrò, abile nel liberarsi di un avversario in zona di finalizzazione e poi di scagliare una conclusione verso la porta di un Didac Plana costretto a mettere in angolo.

Il primo tempo si chiude però a reti bianche: sullo 0-0.

La ripresa si apre con lo stesso tema tattico. Le Furie Rosse conducono le danze, l’Italia si difende in maniera ordinata senza rinunciare però a ripartire e offendere. A metà della ripresa, quando mancano dieci minuti alla fine del match succede di tutto: prima la Spagna ad andare vicino al gol con la doppia chance capitata ad Adolfo e Campos, sulle quali Pietrangelo si dimostra un’autentica saracinesca, poi è l’Italia con la transizione di Musumeci, neutralizzata da un’uscita monumentale di Didac Plana, a sfiorare il gol del vantaggio.

Saltano gli schemi e si aprono anche gli spazi. Catela è ovunque, la Spagna “alza il volume della radio” assediando ancora di più la porta di Pietrangelo. L’Italia va in sofferenza provando a resistere in tutti i modi. A quattro minuti dalla fine poi il gol iberico: da una rimessa dal fondo Didac Plana coglie Adolfo tutto solo sul binario di destra, lo spagnolo non ci pensa un secondo e prima del recupero del suo diretto marcatore mette palla in mezzo trovando isolato Raul Campos che, a tu per tu con Pietrangelo, non sbaglia siglando l’1-0.

L’Italia si gioca immediatamente la contromossa del portiere di movimento, mettendo Merlim da “volante”. Un’azione di possesso infinito, poi il tiro di Motta: altissimo.

Finisce così: Spagna-Italia 1-0. Gli azzurri escono sconfitti dal campo, ma in vista delle prossime tornate di qualificazione potranno contare su una grande consapevolezza di aver fatto partita pari con le “Furie Rosse”.

Gli uomini di Bellarte torneranno in campo per Italia-Repubblica Ceca, alle ore 20 del 6 ottobre.

Foto: Uefa.com