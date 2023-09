Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Italia-Slovenia 3-1. Merlim trascina gli azzurri

Si è conclusa da pochi minuti Italia-Slovenia di calcio 5, partita valida per la prima giornata del Girone D di qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal, che si terranno in Uzbekistan. Ecco come sono andate le cose in quel di Eboli.

LA CRONACA

Al Palasele la partita è dominata dall’intensità, ma anche dal nervosismo e dalla poca concretezza delle due squadre. Ne viene fuori un primo tempo fatto di contatti, falli e di occasioni mancate. Gli azzurri, dopo aver subito la sfuriata iniziale dei rivali, che vanno vicini al gol sollecitando Pietrangelo e con il pallonetto di Ceh e la conclusione sul palo di Fidersek, trovano il modo di pungere, ma il loro urlo rimane strozzato in gola sui tentativi di Motta, Isgrò e soprattutto Merlim che, a cinque minuti dal riposo, si dimostra un po’ egoista nel non servire un compagno dopo un intercetto italiano in situazione di portiere di movimento per la Slovenia; con Cutrupi che poi non riesce a capitalizzare una chance sugli sviluppi dell’azione. Si va quindi al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con grande abbrivio. Motta e Musumeci si trovano in combinazioni rapide che portano quest’ultimo vicino al gol, ma il tiro del capitano azzurro non trova lo specchio. Pochi minuti dopo Fidersek: Isgrò si immola salvano in scivolata. Non si trova la chiave di volta per sbloccare la contesa: meta ripresa, sempre 0-0.

Il momento di svolta della partita è pero vicini. A sette minuti dal termine, ecco l’episodio: batti e ribatti nell’area slovena, sino a quando Merlim non trova il modo di risolvere la mischia col suo sinistro. Gol: Italia in vantaggio 1-0.

Il match diventa ancora più teso, con Musumeci che viene ammonito. La Slovenia appena può mettere il portiere di movimento lo cercando di creare superiorità. Bukovec ci prova, liberato da un compagno: Pietrangelo gli sbarra la strada. La partita è in bilico fra il potenziale pareggio sloveno e la chance di raddoppio per l’Italia. La bilancia pende a favore degli azzurri. Poco meno di cinque minuti alla fine, l’Italia cala addirittura il tris, in un amen: prima è Cutrupi, sul passaggio effettuato direttamente da Pietrangelo ad approfittare di un errore di Osredkar per griffare il 2-0, poi è nuovamente Merlim a chiudere i conti mettendo a referto il 3-0 con una conclusione al volo mentre la porta rivale è sguarnita.

Sotto di tre reti la Slovenia comunque non molla. Arriva immediatamente il 3-1 a due minuti e mezzo dalla fine con Fidersek. Ancora portiere di movimento per i balcanici, che però non pungono più.

La gara si chiude sul 3-1 per l’Italia che parte bene in questa sua avventura nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024. Prossimo impegno: mercoledì 20 settembre contro la Spagna, in trasferta.

Foto: UEFA Futsal EURO 2022 Photo by Eóin Noonan