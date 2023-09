Beach volley, World Tour 2023. Windisch/Marchetto: primo trionfo di coppia a Corigliano! Terzi Dal Corso/Viscovich e Mattavelli/Mancinelli

Una vittoria e due terzi posti. Si chiude fra gli applausi per l’Italia del beach il terzo dei quattro Futures in programma in Italia che si è concluso oggi a Corigliano in Calabria. Trionfo di Tobia Marchetto, al primo successo in assoluto nel World Tour, e Markus Windisch che invece è alla quinta vittoria in un torneo del circuito mondiale, la prima comunque assieme al nuovo compagno che arriva al termine di una stagione non semplice, che finora non aveva regalato troppe soddisfazioni alla coppia azzurra.

Windisch/Marchetto hanno vinto la semifinale tiratissima contro gli ungheresi Lajos/Streli. Successo per 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) per la coppia italiana che ha raggiunto la finale come gli israeliani Elazar/Cuzmiciov che hanno battuto a sorpresa, al termine di una battaglia durata oltre un’ora, l’altra coppia italiana, i favoriti della vigilia Viscovich/Dal Corso, sconfitti 2-1 (18-21, 21-17, 22-20).

In finale Marchetto/Windisch sono partiti con il piede giusto vincendo 21-15 un primo set a senso unico. Nel secondo set gli israeliani sono partiti meglio ed hanno resistito fino al 21-18 che ha pareggiato il conto. Tie break giocato punto a punto e vinto da Marchetto7Windisch con il punteggio di 15-13. L’Italia ha completato la festa con Dal Corso/Viscovich che hanno messo da parte la delusione per il mancato accesso alla finale ed hanno vinto 2-0 (21-17, 21-19) la finale per la terza piazza contro gli ungheresi Hajos/Streli.

In campo femminile un pizzico di rammarico per Mattavelli/Mancinelli che, nella semifinale, erano partite benissimo contro le più quotate finlandesi Sinisalo/Parkkinen vincendo 21-18 il primo set. le finniche si sono rimesse in carreggiata nel finale del secondo set vinto 21-15 senza troppi problemi e, nel tie break, si sono imposte nettamente 15-7. Nella finale per il terzo posto ottima prestazione di Mattavelli/Mancinelli che hanno sconfitto con un secco 3-0 (21-12, 21-15) le ceche Dvornikova/Pospisilova conquistando il loro primo podio internazionale in carriera.

Nella seconda semifinale le estoni Hollas/Remmelg hanno sconfitto le ceche Dvorníková/Pospisilova 2-0 (21-16, 21-19), mentre nella finale la coppia finlandese Sinisalo/Parkkinen ha messo fino alla corsa delle estoni Hollas/Remmelg, vincendo 2-0 (21-17, 21-18) e conquistando il primo successo nel circuito mondiale in carriera.

MONTPELLIER

Tripletta francese e non poteva essere altrimenti sul podio, essendo giunte in semifinale quattro coppie transalpine nel torneo maschile di Montpellier. Canet/Rotar si confermano il presente e il futuro del beach transalpino vincendo la finale 2-0 (21-15, 21-16) contro i connazionali Bassereau/Gauthier-Rat. Terzo gradino del podio per Aye/Aye che hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-17) Battet/Barthelemy. Così le semifinali: Bassereau/Gauthier-Rat (Fra)-Cattet/Barthelemy (Fra) 2-1 (21-12, 10-21, 15-10), Aye/Aye (Fra)-Canet/Rotar (Fra) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15).

VARSAVIA

La Norvegia non smette di festeggiare e c’è un Mol che vince anche a livelli inferiori. E’ Markus Mol, in coppia con Sunde, che centra il terzo successo stagionale dopo Ios e Brno la scorsa settimana, vincendo il Future maschile di Varsavia. In finale Mol/Sunde battono 2-1 (13-21, 21-15, 15-10) i lettoni Bedritis/Rinkevics. Terzo gradino del podio per i finlandesi Siren/Nurminen che nella finale di consolazione battono 2-0 (21-18, 21-15) i lituani Rumsevicius/Stasevicius. Così le semifinali: Mol/Sunde (Nor)-Siren/Nurminen (Fin) 2-1 (19-21, 21-14, 15-12), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Rumsevicius/Stasevicius (Ltu) 2-0 (21-15, 21-12)

