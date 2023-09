Volley femminile, Italia in crisi. Giuseppe Manfredi: “Batosta psicologica, viviamo difficoltà. Ragionare su tanti aspetti”

L’Italia ha concluso con un mesto quarto posto gli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale ha perso la semifinale contro la Turchia al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e 18-14, poi oggi è crollata con un secco 3-0 al cospetto dell’Olanda nella finale per la medaglia di bronzo. Il risultato è decisamente inferiore alle aspettative, visto che ci si presentava a questo appuntamento da Campionesse d’Europa in carica e che alla rassegna continentale erano oggettivamente presenti soltanto quattro formazione di una certa caratura tecnica.

Giuseppe Manfredi, Presidente della Federvolley, ha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “A mio avviso l’esito di ogni campionato, ogni finale è figlio del momento vissuto da una squadra. È chiaro che non stiamo vivendo il miglior momento e questo ha pesato sull’esito di questo percorso. Quello che posso dire è che le ragazze hanno dato tutto, in ogni singolo momento a loro disposizione ma è palese che non siano riuscite a superare la batosta psicologica post semifinale”.

Il numero 1 della pallavolo tricolore ha proseguito: “Adesso però dobbiamo essere consapevoli di avere la forza e la capacità di competere con tutti. In questo momento abbiamo vissuto delle difficoltà che hanno determinato l’esito di questo torneo. Nei prossimi dieci giorni dovremo resettare e ripartire in vista della qualificazione olimpica. Solo dopo ci sarà modo e tempo per ragionare su tutti gli aspetti con calma e lucidità”.

