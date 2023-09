Beach volley, World Tour 2023. Tris azzurro ai quarti nel Future di Cervia dopo la prima giornata

Sono già tre le coppie italiane certe di disputare i quarti di finale ma il contingente azzurro potrebbe ingrossarsi non poco nella giornata di domani, la seconda del tabellone principale del Future di Cervia, ultima tappa italiana del World Tour 2023.

In campo maschile exploit della coppia emiliano romagnola composta da Giacomo Spadoni e Davis Krumins, marchia a fuoco la prima giornata di gare grazie al doppio successo 2-0 (21-17, 21-19) sui lituani Rumsevicius/Stasevicius e 2-1 (20-22, 21-19, 15-10) sui tedeschi Lorenz/Kulzer. Nei quarti ci sono già anche Viscovich/Dal Corso che in mattinata avevano vinto il derby di semifinale del girone 2-0 (21-10, 21-8) contro Pizziolo/Raisa e nel pomeriggio in finale hanno sconfitto in rimonta gli ungheresi Hajos/Streli con il punteggio di 2-1 (20-22, 21-17, 15-6).

Secondo posto nel girone e dunque passaggio obbligato dagli ottavi di finale per gli ex campioni italiani Abbiati/Andreatta che hanno battuto in semifinale i tedeschi Held/Nissen 2-0 (21-17, 21-19), poi sono usciti sconfitti nella finale 2-0 (21-15, 21-18) contro i lettoni Bedritis/Rinkevics e per Marchetto/Windisch che hanno iniziato il torneo vincendo 2-0 (21-18, 21-18) il derby di semifinale con Ulisse/Bellucci e poi sono stati sconfitti 2-0 (21-19, 21-19) dai cechi Westphal/Lenc.

Dovranno giocare la finale per il terzo posto domattina Monti/Zoli contro i lituani Rumsevicius/Stasevicius dopo la sconfitta subita contro i tedeschi Lorenz/Kulzer, vittoriosi 2-0 (21-17, 21-19), Pizziolo/Raisa contro gli svizzeri Colomb/Schnegg e poi è previsto il derby Conti/Boncompagni-Ulisse/Bellucci che mette in palio un posto negli ottavi.

Tra le donne solo una delle cinque coppie azzurre al via è riuscita a centrare l’accesso ai quarti, quella composta dalle sorelle Reka e Viktoria Orsi Toth che hanno vinto il derby italiano con Allegretti/Annibalini 2-0 (21-11, 21-19) e poi hanno travolto in finale 2-0 (21-10, 21-10) le slovacche Harmanova/Reginova. Due binomi azzurri sono già certi i dover disputare gli ottavi: Tallevi Diotallevi/Godenzoni che prima hanno battuto Andriukaityte/Karaliute 2-1 (21-12, 15-21, 15-9) e poi hanno perso contro le lettoni Ēbere/Konstantinova 1-2 (17-21, 21-16, 11-15) e Ditta/Sestini che prima hanno battuto le olandesi Cramer/Overwater 2-0 (21-13, 21-15) e poi hanno perso contro le ceche Dvorníková/Pospisilova 0-2 (15-21, 13-21).

Finale per il terzo posto domattina per Allegretti/Annibalini che, dopo aver perso il derby italiano, se la vedranno con le svizzere Kressler/Schaltegger e per Mattavelli/Mancinelli che sono state sconfitte 2-0 (21-19, 21-15) dalle svizzere Bentele/Lutz (seconde a Cervia un anno fa) e affronteranno nella sfida che vale gli ottavi le svedesi Månesköld/Bergholm.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Kressler/Schaltegger (Sui)-Harmanova/Reginova (Svk) 1-2 (21-16, 8-21, 13-15), Orsi Toth/Orsi Toth (Ita)-Allegretti/Annibalini (Ita) 2-0 (21-11, 21-19). Pool B: Månesköld/Bergholm (Swe)-Guignan/Fareura (Fra) 0-2 (18-21, 12-21), Bentele/Lutz (Sui)-Mattavelli/Mancinelli (Ita) 2-0 (21-19, 21-15). Pool C: Tallevi Diotallevi/Godenzoni (Ita)-Andriukaityte/Karaliute (Ltu) 2-1 (21-12, 15-21, 15-9), Ēbere/Konstantinova (Lat)-Kalfinova/Tsenova (Bul) 2-0 (21-11, 21-11). Pool D: Ditta/Sestini (Ita)-Cramer/Overwater (Ned) 2-0 (21-13, 21-15), Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Beißenberger/Schwarz (Ger) 2-0 (21-15, 21-8)

Finali primo posto gironi femminili: Harmanova/Reginova (Svk)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita) 0-2 (10-21, 10-21), Guignan/Fareura (Fra)-Bentele/Lutz (Sui) 0-2 (10-21, 10-21), Tallevi Diotallevi/Godenzoni (Ita)-Ēbere/Konstantinova (Lat) 1-2 (17-21, 21-16, 11-15), Ditta/Sestini (Ita)-Dvorníková/Pospisilova (Cze) 0-2 (15-21, 13-21).

Finali terzo posto gironi femminili: Kressler/Schaltegger (Sui)-Allegretti/Annibalini (Ita), Månesköld/Bergholm (Swe)-Mattavelli/Mancinelli (Ita), Andriukaityte/Karaliute (Ltu)-Kalfinova/Tsenova (Bul), Cramer/Overwater (Ned)-Beißenberger/Schwarz (Ger)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Conti/Boncompagni (Ita)-Westphal/Lenc (Cze) 0-2 (14-21, 15-21), Marchetto/Windisch (Ita)-Ulisse/Bellucci (Ita) 2-0 (21-18, 21-18). Pool B: Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Krumins/Spadoni (Ita) 0-2 (17-21, 19-21), Lorenz/Kulzer (Ger)-Monti/Zoli (Ita) 2-0 (21-17, 21-19). Pool C: Abbiati/Andreatta (Ita)-Held/Nissen (Ger) 2-0 (21-17, 21-19), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Masserey/Hensler (Sui) 2-0 (21-11, 21-18). Pool D: Hajós/Stréli (Hun)-Colomb/Schnegg (Sui) 2-0 (21-12, 21-18), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Pizziolo/Raisa (Ita) 2-0 (21-10, 21-8)

Finali primo posto gironi maschili: Westphal/Lenc (Cze)-Marchetto/Windisch (Ita) 2-0 (21-19, 21-19), Krumins/Spadoni (Ita)-Lorenz/Kulzer (Ger) 2-1 (20-22, 21-19, 15-10), Abbiati/Andreatta (Ita)-Bedritis/Rinkevics (Lat) 0-2 (15-21, 18-21), Hajós/Stréli (Hun)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 1-2 (22-20, 17-21, 6-15).

Finali terzo posto gironi maschili: Conti/Boncompagni (Ita)-Ulisse/Bellucci (Ita), Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Monti/Zoli (Ita), Held/Nissen (Ger)-Masserey/Hensler (Sui), Colomb/Schnegg (Sui)-Pizziolo/Raisa (Ita).

Foto Fivb