Beach volley, World Tour 2023. Tredici coppie azzurre al via nel Future di Cervia!

Sono ben tredici le coppie azzurre che tra questa mattina e il primo pomeriggio inizieranno la loro avventura nel torneo Future di Cervia che chiude di fatto la stagione degli eventi italiani di beach volley per il 2023. Le qualificazioni di ieri hanno promosso in campo femminile la coppia Annibalini/Allegretti e in campo maschile, lucky loser compresi, ben quattro coppie: Conti/Boncompagni, Monti/Zoli, Ulisse/Bellucci e Pizziolo/Raisa.

Il primo risultato di oggi ha visto le sorelle Reka e Viktoria Orsi Toth, tornate assieme per l’occasione (l’anno scorso a Cervia nel maggio 2022, salirono sul terzo gradino del podio) vincere 2-0 (21-11, 21-19) il derby con Allegretti/Annibalini. In campo femminile Mattavelli/Mancinelli se la vedranno con le teste di serie numero 1, le svizzere Bentele/Lutz, Tallevi Diotallevi/Godenzoni con le lituane Andriukaityte/Karaliute e Ditta/Sestini con le olandesi Cramer/Overwater.

Tra gli uomini diversi i derby già in semifinale. Nella pool A Marchetto/Windisch se la vedranno con Ulisse/Bellucci, mentre Conti/Boncompagni affronteranno i cechi Westphal/Lenc. Nella pool B i padroni di casa romagnoli Monti/Zoli affronteranno i tedeschi Lorenz/Kulzer, mentre saranno i lituani Rumsevicius/Stasevicius gli avversari di Krumins/Spadoni, coppia nata per l’occasione. Nella pool C una sola coppia italiana, Abbiati/Andreatta che incontreranno i tedeschi Held/Nissen, mentre nella pool D è in programma un’altra sfida tutta italiana con Dal Corso/Viscovich contro Pizziolo/Raisa.

Primo turno qualificazioni maschili: Ulisse/Bellucci (Ita)-Isaksson/Grahn (Swe) 2-1 (21-16, 18-21, 15-10), Ressa/Neish (Gib)-Giorgi/Guidi (Ita) 0-2 (12-21, 8-21)

Secondo turno qualificazioni maschili: Colomb/Schnegg (Sui)-Monti/Zoli (Ita) 0-2 (9-21, 18-21), Masserey/Hensler (Sui)-Pizziolo/Raisa (Ita) 2-0 (21-14, 21-16), Ulisse/Bellucci (Ita)-Westphal/Lenc (Cze) 0-2 (17-21, 14-21), Conti/Boncompagni (Ita)-Giorgi/Guidi (Ita) 2-0 (21-15, 21-16)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Conti/Boncompagni (Ita)-Westphal/Lenc (Cze), Marchetto/Windisch (Ita)-Ulisse/Bellucci (Ita). Pool B: Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Krumins/Spadoni (Ita), Lorenz/Kulzer (Ger)-Monti/Zoli (Ita). Pool C: Abbiati/Andreatta (Ita)-Held/Nissen (Ger), Bedritis/Rinkevics (Cze)-Masserey/Hensler (Sui). Pool D: Hajós/Stréli (Hun)-Colomb/Schnegg (Sui), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Pizziolo/Raisa (Ita)

Primo turno qualificazioni femminili: Allegretti/Annibalini (Ita)-Neuschaeferova/Lorenzova (Cze) 2-1 (21-19, 14-21, 15-11)

Semifinali gironi femminili: Pool A: Kressler/Schaltegger (Sui)-Harmanova/Reginova (Svk) 1-2 (21-16, 8-21, 13-15), Orsi Toth/Orsi Toth (Ita)-Allegretti/Annibalini (Ita) 2-0 (21-11, 21-19). Pool B: Månesköld/Bergholm (Swe)-Guignan/Fareura (Fra), Bentele/Lutz (Sui)-Mattavelli/Mancinelli (Ita). Pool C: Tallevi Diotallevi/Godenzoni (Ita)-Andriukaityte/Karaliute (Ltu), Ēbere/Konstantinova (Lat)-Kalfinova/Tsenova (Bul). Pool D: Ditta/Sestini (Ita)-Cramer/Overwater (Ned), Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Beißenberger/Schwarz (Ger)

