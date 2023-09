Rugby, cosa si è fatto Dupont ai Mondiali? Francia senza il suo miglior giocatore contro l’Italia

La Francia ha sotterrato la Namibia con addirittura 14 mete e ha vinto per 96-0 la sua seconda partita ai Mondiali 2023 di rugby, ma i padroni di casa non possono festeggiare visto il timore per l’infortunio occorso ad Antoine Dupont. Il capitano dei Galletti, considerato uno dei giocatori più forti del Pianeta, è infatti uscito dal campo al 45mo minuto della sfida contro la modesta compagine africana. Il 26enne è finito a terra dopo un brutto testa a testa in occasione di un placcaggio operato da Johan Deysel, il capitano della squadra avversaria.

Antoine Dupont, che è uscito dal terreno di gioco con le mani sul volto, è stato portato immediatamente in ospedale, per sottoporsi a una serie di accertamenti meidici relativi alla concussion, ma anche per alcuni esami atti a rivelare l’eventuale presenza di una fattura. Il capo allenatore Fabien Galthié ha dichiarato in conferenza stampa: “Tutto quello che vi posso dire è che all’ospedale, sta passando sotto le mani dei medici, c’è un sospetto di frattura a livello maxillo-facciale. Non so altro, sono in contatto con l’ospedale, potrò darvi maggiori informazioni nella conferenza stampa di venerdì“.

Si attende la prognosi dei dottori, ma inizia già a trapelare qualche voce secondo cui Antoine Dupont potrebbe averne per quattro settimane. Questo significa che dovrà rinunciare alla sfida contro l’Italia, in programma il prossimo 6 ottobre e decisiva per la qualificazione ai quarti di finale: i padroni di casa hanno vinto le prime tre partite contro Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia, ma ora serve un ultimo sforzo contro la nostra Nazionale, che invece sogna la grande impresa dopo aver regolato sudamericani e africani (i nostri portacolori incroceranno gli All Blacks il prossimo 29 settembre).

Foto: Lapresse