Beach volley, Campionato Italiano 2023. Benazzi/Breidenbach concedono il bis! Primo sigillo tricolore per Benzi/Bonifazi!

Tappa, maglia e festa grande per quattro sulla sabbia di Bellaria che ha ospitato la finale del campionato italiano di beach volley. Giada Benazzi e Sara a Breidenbach mettono il loro secondo sigillo sul campionato italiano, il primo itinerante dopo quello vinto nella finale secca del 2020, mentre Davide Benzi e Carlo Bonifazi ribaltano la classifica e per la prima volta vincono il titolo tricolore in una stagione da sogno che li ha visti vincere la Coppa Italia, la finale del campionato italiano, lo scudetto e anche un torneo del World Tour.

Breidenbach e Benazzi hanno vinto il torneo conclusivo di Bellaria e il titolo tricolore, battendo in finale un’altra romagnola, Michela Lantignotti, che aveva inaugurato il campionato italiano vincendo la tappa di Albissola in coppia proprio con Benazzi (che alla fine le ha regalato il premio di miglior giocatrice del torneo con un gesto commovente) e che da metà stagione in poi ha giocato con Reka Orsi Toth.

La finale con tanta Romagna in campo sulla sabbia di casa è stata vinta da Benazzi/Breidenbach con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-14) al termine di un match a senso unico. La vittoria più importante Benazzi/Breidenbach l’hanno ottenuta nel primo incontro, quello dell’ultimo turno del tabellone perdenti battendo 2-0 (21-17, 21–19) Bianchin/Scampoli, le rivali più pericolose per la conquista del titolo tricolore. In semifinale Benazzi/Breidenbach hanno superato 2-0 (21-13, 21-12) Mattavelli/Puccinelli. Nell’ultimo turno perdenti Lantignotti/Orsi Toth hanno eliminato la coppia romagnola Balducci/Leonardi vincendo 2-0 (21-13, 21-17), mentre in semifinale hanno sconfitto 2-0 (21-19, 26-24) Frasca/Gradini al termine di uno dei match più divertenti della giornata. Terzo gradino del podio per Frasca/Gradini che hanno sconfitto nella finale per il terzo posto 2-0 (21-14, 21-19) Mattavelli/Puccinelli.

In campo maschile il ribaltone era iniziato ieri con la vittoria di Benzi/Bonifazi nell’ultimo turno vincenti contro Viscovich/Dal Corso che oggi hanno conquistato la semifinale battendo nell’ultimo turno perdenti 2-0 (21-14, 21-16) i campioni uscenti Abbiati/Andreatta che hanno chiuso il loro torneo al quinto posto. Nell’altra sfida dell’ultimo turno del tabellone perdenti Alfieri/Krumins hanno sconfitto 2-1 (18-21, 21-13, 15-13) Spadoni/Luisetto, una delle più belle realtà emerse nella stagione appena conclusa.

In semifinale l’ultimo spartitraffico per l’assegnazione del titolo con Benzi/Bonifazi che hanno battuto 2-1 (21-19, 19-21, 15-9) Alfieri/Krumins, protagonisti di un grande torneo, e Viscovich/Dal Corso sconfitti 2-0 (21-13, 21-13) da Carambula/Bassereau Remi.

In finale l’ultimo capolavoro di Benzi/Bonifazi che giocando con grande solidità in tutti i fondamentali ed efficacia al servizio hanno battuto 2-0 (21-19, 21-18) Carambula/Bassereau Remi, mentre per il terzo posto Viscovich/Dal Corso hanno sconfitto 2-1 (21-15, 15-21, 15-13) Alfieri/Krumins ma la vittoria non è bastata a respingere l’assalto dei rivali.

