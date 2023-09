Basket, una Germania stellare firma l’impresa storica! Battuti gli USA in semifinale ai Mondiali

La finale dei Mondiali di basket sarà Germania-Serbia. Dopo la vittoria dei serbi contro il Canada, è il momento dei tedeschi di firmare l’impresa della loro storia cestistica, sconfiggendo in semifinale gli Stati Uniti per 113-111 al termine di quella che è probabilmente stata la partita più bella di questa rassegna iridata. Un capolavoro quello tedesco, una prova memorabile per Schroder e compagni, che mettono a referto la bellezza di 113 punti, al termine di una prestazione offensiva clamorosa.

Gli eroi della notte di Manila sono Andrea Obst e Franz Wagner, autori rispettivamente di 24 e 22 punti. Daniel Theis è meraviglioso sotto i tabelloni con i suoi 21 punti. Dennis Schroder firma quasi la doppia doppia con 17 punti e 9 assist. Agli Stati Uniti non bastano i 23 punti di Anthony Edwards e i 21 di Austin Reaves, gli ultimi davvero a mollare.

Partenza sprint della Germania con Theis e Franz Wagner (7-2). La squadra di Herbert gioca benissimo e soprattutto muove la palla con velocità e precisione. Il risultato è il +10 firmato da Schroder (25-15). Steve Kerr si affida alla sua panchina e soprattutto trova un Austin Reaves infuocato, che firma il pareggio americano (29-29). L’ultimo squillo è di Franz Wagner, che mette la parola fine ad un primo quarto clamoroso sul piano offensivo (33-31).

La partita continua a viaggiare su ritmi altissimi anche nel secondo quarto. Serie di triple da una parte e dall’altra e soprattutto Reaves continua nel suo show personale e firma anche il vantaggio statunitense (43-41). Si segna a raffica, con le due squadre che viaggiano quasi al 60% di precisione dal campo. Un botta e risposta da un tabellone all’altro, con gli Stati Uniti che si presentano negli spogliatoi avanti 60-59. Record di punti (119) all’intervallo in una partita del Mondiale completamente frantumato.

Si rientra dalla pausa lunga con la Germania che allunga subito sul +6 (70-64). Haliburton ed Edwards tengono gli USA sul -3, ma nuovamente Schroder si inventa un pazzesco tira dagli otto metri senza ritmo. Hart e Banchero riavvicinano gli Stati Uniti sul -4. Arrivano i minuti di Obst, che brucia la retina sia dall’arco sia in penetrazione. Moritz Wagner trova un’altra tripla incredibile e la Germania è avanti di dieci punti quando si entra nell’ultimo quarto (94-84).

Obst e Franz Wagner sono scatenati e la Germania continua ad avvicinarsi all’impresa. Gli Stati Uniti le provano tutte per avvicinarsi, ma ad ogni canestro americano arriva la puntuale risposta tedesca. Thiemann tocca il +12, ma prima Reaves e poi Edwards riaprono completamente i giochi (106-103). Il giocatore dei Lakers fa addirittura -1, ma Obst segna la tripla che vale una carriera per il +4 tedesco ad un minuto dalla fine (111-107). Bonga prima stoppa Bridges, poi fa una follia su Reaves. Edwards, però, perde palla clamorosamente. L’ultimo canestro di Reaves arriva praticamente a tempo scaduto. La Germania è in finale!

IL TABELLINO DELLA PARTITA

STATI UNITI – GERMANIA 111-113 (31-33, 29-26, 24-35, 27-19)

Stati Uniti: Haliburton 7, Bridges 17, Johnson, Ingram, Banchero 6, Portis Jr. 5, Edwards 23, Brunson 15, Hart 9, Jackson Jr. 8, Kessler, Reaves 21

Germania: Bonga 3, Lo, Giffey, Voigtmann 6, F.Wagner 22, Theis 21, M.Wagner 10, Schroder 17, Hollatz, Thiemann 10, Obst 24, Kramer

FOTO: LaPresse