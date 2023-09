Basket, Supercoppa Italiana 2023: Brescia domina con Tortona e raggiunge la finale

Come nell’ultima Coppa Italia, anche nella Supercoppa Italiana la finale sarà tra Germani Brescia e Virtus Bologna. I padroni di casa raggiungo nell’ultimo le V nere, dopo aver dominato la propria semifinale contro la Bertram Tortona con il punteggio di. Per Della Valle e compagni è la prima finale della loro storia in Supercoppa, mentre la Virtus ha già raggiunto questo traguardo ben dodici volte, con tre successi all’attivo (gli ultimi due consecutivi). La Germani, però, era riuscita a battere proprio Bologna in quella finale di Coppa Italia giocata lo scorso febbraio.

Proprio Della Valle è il grande protagonista della partita con i suoi venti punti, ma ottimo anche il contributo di C.J Massinburg, che ha messo a referto 15 punti. Per Tortona non si salva nessuno, nonostante i 16 punti di Retin Obasohan.

Brescia spinge subito sull’acceleratore e tocca il 7-0 con la tripla di Gabriel. La Germani tocca addirittura il +12 con uno scatenato Della Valle (14-2). Addirittura il divario arriva sul +16 (18-2), con Tortona in assoluta difficoltà. Nel finale di quarto la Bertram prova ad avere una piccola reazione, ma il tabellone segna comunque una Brescia nettamente in vantaggio per 23-8.

Non c’è davvero partita anche ad inizio secondo quarto, con il solito Della Valle che guida il vantaggio di Brescia sul +17 (30-13). Il giocatore italiano continua a dominare sul parquet ed il tabellone segna un eloquente 45-19. Tortona ha ancora un piccolo scossone d’orgoglio e all’intervallo Brescia è avanti 45-27.

Si rientra dalla pausa lunga sempre all’insegna di Della Valle, che raggiunge quota venti punti con la tripla del 48-27. Brescia tocca anche il +20 con la partita che è in pieno controllo per i padroni di casa. Tortona prova a riavvicinarsi sul -14 (54-40), ma la Germani chiude ancora sul +20 il terzo quarto (65-45) con il sottomano di Petrucelli.

Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione per Brescia, che comunque tocca il massimo vantaggio sul +29 (79-50) con la tripla di Akele. Si aspetta praticamente il suono dell’ultima sirena con la Germani che vince 86-63 e potrà conquistare il primo trofeo della stagione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – BERTRAM TORTONA 86-63 (23-8; 22-19; 20-18, 21-18)

Brescia: Gabriel 6, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 5, Porto, Christon 9, Bilan 10, Burnell 6, Massinburg 15, Tanfoglio, Della Valle 20, Petrucelli 9

Tortona: Zerini 10, Candi 6, Baldasso 13, Daum 3, Obasohan 16, Dowe 1, Tavernelli 2, Strautins, Severini, Weems, Thomas 8, Radosevic 4