Basket, Sasha Grant e Grant Basile: due possibili nomi nuovi per l’Italia di Pozzecco?

Archiviato l’ottavo posto al Mondiale 2023 della Nazionale azzurra (miglior piazzamento nell’ultimo quarto di secolo, secondo solo alla sesta posizione del 1998), il basket tricolore è pronto a tuffarsi in una nuova ed avvincente stagione, che scatterà questo weekend con la Final Four della Supercoppa Italiana. Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco dovrà cercare, per i prossimi mesi, di allestire il roster che nel 2024 disputerà il Preolimpico nell’anno delle Olimpiadi di Parigi. Diversi giovani sono già finiti sul taccuino del CT friulano, compresi due giocatori che potrebbero tornare utili alla causa azzurra: parliamo di Sasha Grant e di Grant Basile.

Sasha Grant gioca nella posizione di ala piccola, e nella stagione alle porte difenderà i colori dell’Unahotels Reggio Emilia. Per il classe 2002 si tratta di un ritorno alle origini, in quanto ha disputato le giovanili tra le fila della Reggiana. Sasha ha poi maturato esperienze anche all’estero, soprattutto in Germania in Bundesliga tra Bayern Monaco – dove ha calcato anche il palcoscenico dell’Eurolega – e al Bayreuth, con in mezzo un anno alla Scaligera Verona in A2. Il giocatore nativo di Cagliari ha già vestito la canotta azzurra nella due giorni in Spagna con il Green Team – una sorta di Nazionale sperimentale – dove si è messo in mostra agli occhi del CT Pozzecco, chiudendo entrambe le sfide contro la compagine iberica in doppia cifra (14 e 24 punti). Sasha può sicuramente sfruttare il fisico (forte dei suoi 201 centimetri di altezza), ma è dotato anche di una buona tecnica di tiro pronto a colpire dal pitturato ma anche da oltre l’arco. Nel suo ruolo potrebbe sicuramente alternarsi con i titolari Simone Fontecchio e Giampaolo Ricci – visto anche il ritiro di Capitan Datome – cercando di dimostrare il suo talento in ascesa e la voglia di guadagnarsi un posto nella rappresentativa tricolore.

L’altro nome che potrebbe ricavarsi un posto tra i convocati del CT tricolore è Grant Basile. Ala grande nata negli Stati Uniti, si forma prima nella Pewakee High School (allenato dal padre Michael) passando poi al college dove milita nei Write State Raiders viaggiando anche in doppia cifra alla voce ‘punti segnati’ (18.4). Nel 2022/2023 il passaggio al Virginia Tec. College, aumentando ulteriormente il proprio livello e mettendo a referto la doppia cifra di punti in ben ventinove delle trentaquattro partite disputate. Le origini italiane della famiglia gli consentono quindi di ottenere la cittadinanza del Bel Paese, grazie anche all’endorsement di Riccardo Fois – assistente di Pozzecco in Nazionale e agli Arizona Wildcats in NCAA – firmando poi nell’Aprile 2023 con la Bertram Tortona un contratto fino al 2026. Basile – 206 centimetri di altezza e 103 chili di peso – ha fatto parte come Sasha Grant del Green Team agli ordini di Edoardo Casalone nei due match amichevoli contro la Spagna Under 23, segnando in entrambe le occasioni 19 punti. L’italo-americano può ricoprire sia il ruolo di ‘4’ che di ‘5’ quindi la posizione di pivot (esattamente come un fuoriclasse del calibro di Nicolò Melli), andando così a rinforzare quel reparto lunghi in cui l’Italia ha sempre sofferto molto negli ultimi anni.

Credit: Ciamillo / Foto: fiba.basketball