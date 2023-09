Calcio femminile, le migliori italiane della prima giornata di Serie A: Monnecchi subito protagonista, bene Cambiaghi e Linari

Si è disputata in questo weekend la prima giornata della Serie A femminile 2023-2024 di calcio femminile. Un fine settimana in cui sono arrivate le vittorie all’esordio di Roma e Juventus e anche i successi di Inter, Fiorentina e Como. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questo weekend.

Michela Cambiaghi (Inter): ottimo inizio di campionato per l’italiana, che ha messo a referto il goal del definitivo 2-0 nel successo contro la Sampdoria. Oltre alla rete, la classe 1996 si è poi resa pericolosa in altre circostanze. Significativo, in tal senso, il dato che ci dice che sono stati ben 10 i palloni toccati nell’area di rigore avversaria da parte di questa ragazza.

Elena Linari (Roma): il difensore della Roma non poteva iniziare meglio di così, ovvero con una prestazione ottima e il goal del momentaneo 2-0 nel match contro il Milan (poi vinto per 4-2). Da segnalare che la giocatrice giallorossa è stata la giocatrice di movimento con più palloni recuperati nel primo turno di questa Serie A, ossia 13.

Margherita Monnecchi (Como): c’è anche la firma della classe 2001 nel successo della squadra lombarda contro il Napoli. La neo attaccante del Como ha trovato il goal del momentaneo 1-0, diventando l’italiana più giovane a segnare nel campionato appena cominciato.

