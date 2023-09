Calendario Supercoppa Italiana basket 2023: programma, orari, tv, streaming

Si alza il sipario sulla stagione 2023-2024 della Serie A di basket! Al termine di una lunga estate azzurra – culminata con il Mondiale asiatico – si assegna nell’imminente fine settimana (sabato 23 Settembre e domenica 24 Settembre) la Supercoppa Italiana, che si disputerà ancora una volta nella splendida cornice del PalaLeonessa di Brescia – antipasto dell’avvio della regular season previsto per il prossimo weekend.

La formula è la stessa dello scorso anno ovvero quella della Final Four, a cui partecipano le seguenti squadre: Olimpia Milano (Campione d’Italia); Virtus Bologna (vice-Campione d’Italia e finalista di Coppa Italia); Germani Brescia (vincitrice della Coppa Italia) e Bertram Tortona (miglior squadra classificata). La prima semifinale in programma alle ore 18:00 sarà il remake di quella dell’anno scorso tra l’EA7 Emporio Armani e le V-nere, con i felsinei che si presentano al via con un nuova guida tecnica: esonerato ‘Don’ Sergio Scariolo, la dirigenza bolognese ha firmato subito un allenatore altrettanto esperto come Luca Banchi – fresco di premio come miglior coach al Mondiale 2023 grazie al quinto posto conquistato dalla sua Lettonia – che cercherà di confermare il Titolo e calare così il tris in Supercoppa. Dall’altra parte le Scarpette Rosse vogliono partire subito nel migliore dei modi, provando a vendicare la sconfitta bruciante di un anno fa sempre in Supercoppa.

Alle 20:45 toccherà invece ai padroni di casa della Germani Brescia – vincitori della Coppa Italia nel 2022-2023, primo trofeo per la società bresciana – affrontare una delle oramai certezze nel panorama cestistico tricolore ovvero la Bertram Tortona. Entrambe le compagini non hanno rivoluzionato il proprio roster, confermando quello della passata stagione ma inserendo qualche piccolo innesto per affrontare una nuova annata in cui saranno impegnate durante la settimana anche in Europa (in EuroCup la Leonessa, in FIBA Champions League i piemontesi).

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario della Supercoppa Italiana 2023, con gli orari delle semifinali e della finale. La diretta TV sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 2 HD (le due semifinali) e su Eurosport 1 HD per la finale, con l’atto conclusivo che sarà trasmesso in chiaro sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Discovery+, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale di tutte le partite del primo trofeo della stagione 2023-2024!

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2023

Semifinali

Sabato 23 Settembre

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Ore 20:45 Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona – Diretta TV per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Finale

Domenica 24 Settembre

Ore 18:00 vincente Olimpia Milano-Virtus Bologna vs. vincente Brescia-Tortona – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2023: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) per la finale; per gli abbonati su Eurosport 2 HD le due semifinali e su Eurosport 1 HD per la finale

Diretta streaming: SkyGO, Discovery+, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo