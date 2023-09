Basket, niente pass per Parigi 2024 per l’Italia. Servirà un’impresa al Preolimpico con l’incubo Spagna

L’Italia non è riuscita nell’impresa di battere gli USA ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La nostra Nazionale è tornata tra le migliori otto compagini del Pianeta dopo 25 anni di assenza grazie alle splendide vittorie firmate contro la Serbia e Porto Rico negli ultimi giorni, con il sogno di tenere testa agli americani nel primo incontro della fase a eliminazione diretta. Gli azzurri hanno retto l’onda d’urto dei maestri per un quarto, poi alla lunga sono crollati al cospetto del Paese di riferimento per la palla a spicchi, complice però anche la bassissima percentuale nei tiri da tre portata a referto dai ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco.

L’Italia sarà ora impegnata negli incontri per il quinto posto, piazzamento che sarebbe dignitoso ma che rappresenta un ritorno sulla terra dopo aver immaginato voli pindarici. Purtroppo la corazzata a stelle e strisce si è rivelata indigesta ai nostri portacolori, che per il momento devono rinviare il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai Mondiali sono stati messi in palio due pass per i Giochi riservati a formazioni europee e l’Italia avrebbe avuto bisogno di una doppia impresa per meritarsi il biglietto a cinque cerchi: prima battere gli USA e poi la vincente di Germania-Lettonia, accedendo addirittura all’atto conclusivo.

Un incastro di tabellone improbo e che purtroppo si è palesato dopo la sconfitta degli USA contro la Lituania: l’Italia ha vinto il proprio girone e ha così dovuto incrociare gli americani, poiché secondi nel proprio raggruppamento alle spalle dei lituani. Lituania che oggi ha perso contro la Serbia e che è indubbiamente una formazione di rango, ma che sarebbe stata probabilmente più abbordabile per Gigi Datome e compagni. A questo punto l’Italia dovrà passare da un torneo preolimpico per cercare di essere presente alle Olimpiadi 2024, dopo la splendida figura fatta a Tokyo 2020, quando ci si presentò in virtù dell’antologico trionfo di Belgrado contro la Serbia.

Rivediamo il regolamento. Alle Olimpiadi 2024 sono già qualificate: Francia (Paese organizzatore), USA e Canada (le due nordamericane attraverso i Mondiali), Giappone (la miglior asiatica ai Mondiali), Sud Sudan (la migliore africana ai Mondiali) e Australia (la migliore oceanica ai Mondiali). A queste si aggiungeranno le due migliori europee ai Mondiali (la Serbia è già in semifinale, la Slovenia incrocerà il Canada ai quarti, Germania-Lettonia è un quarto di finale). Gli ultimi quattro posti saranno assegnati attraverso i preolimpici: ci saranno quattro tornei di sei squadre ciascuno e il vincitore di ogni kermesse si qualificherà ai Giochi.

L’Italia dovrà firmare una nuova impresa al preolimpico. L’incubo principale è rappresentato dalla Spagna, la formazione maggiormente quotata tra quelle in lizza. Attenzione a Serbia e Slovenia, se non riusciranno a qualificarsi attraverso i Mondiali, ma anche alla Grecia e alla Lituania. Da prendere con le pinze anche la perdente di Germania-Lettonia a Manila. Tra le extra-europee bisognerà temere soprattutto il Brasile, oltre alle già incrociate Porto Rico e Repubblica Dominicana, mentre l’Argentina non sarà della partita perché eliminata dalle Bahamas al pre-preolimpico.

Credit: Ciamillo