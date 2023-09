Basket, Mondiali 2023: Banchero, Jackson e Ingram fuori per la finale 3Â° posto USA-Canada

Rotazioni decisamente ridotte per Steve Kerr in vista della finale 3°-4° posto dei Mondiali 2023. Il coach degli States, già dei Golden State Warriors che hanno fatto la storia della NBA, dovrà infatti fare a meno di tre giocatori nella sfida contro il Canada di scena alla Mall of Asia Arena.

Kerr, infatti, è costretto a rinunciare a Paolo Banchero, Jaren Jackson Jr. e Brandon Ingram. Se per l’ultimo i problemi erano evidenti già fin dal fatto che non era neanche in arena per la semifinale, gli altri due non ci saranno con citazione di generica “malattia”, senza ulteriori specificazioni.

Ingram finisce così i suoi Mondiali con 5,7 punti, 3 rimbalzi e 2,7 assist in poco più di 16′ di medio impiego; per Banchero, invece, 9,3, 3,4 e 1,6 in appena più di 17 e, infine, per Jackson (che molte volte ha avuto problemi di falli) 8,1 e 2,9 in 16 minuti e mezzo ad allacciata di scarpe.

Per gli States questo può essere il quinto bronzo mondiale della storia: un fatto quasi curioso è che tale dato sarebbe uguale a quello degli ori. Va detto che, in molte occasioni, le squadre portate nelle rassegne iridate sono state di minor spicco rispetto a quelle olimpiche, dove invece il bilancio, sia con gli universitari che con i professionisti della NBA, è molto migliore.

Foto: LaPresse